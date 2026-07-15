「最深入人心的劉姥姥」沙玉華離世 「賈寶玉」等人悼念

沙玉華扮演的劉姥姥，讓曹雪芹筆下的平民人物從書中站了起來。(環球網)

AI摘要 文章摘要整理： 87版《紅樓夢》劉姥姥扮演者沙玉華在北京離世，享耆壽95歲，歐陽奮強等劇組演員發文悼念，網民也紛紛追憶這位最經典的平民角色。

在1987年版經典電視劇「紅樓夢」中飾演「劉姥姥」的國家一級演員沙玉華，7月15日在北京安然離世，享耆壽95歲。曾在劇中飾演薛蟠的演員陳洪海發布祭文，公布沙玉華去世的消息，「賈寶玉」扮演者歐陽奮強、高宏亮等同劇演員一同落款悼念。這位挎著籃子逗樂大觀園的鄉間老者走了，無數網民紛紛留言哀悼，痛惜表示「最深入人心的劉姥姥走了」、「老劉老劉，食量大似牛的鄉音猶在耳畔」。

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綜合媒體報導，沙玉華扮演的劉姥姥，讓曹雪芹筆下的平民人物從書中站了起來。陳洪海在祭文中追憶，沙玉華用心揣摩鄉間老者言行神態，大觀園裡詼諧憨樸，為劇集添滿人間煙火；賈府落難之時，她不忘舊恩、冒風雪營救巧姐，把小人物的善良信義刻畫動人，成為幾代觀眾心中難忘的經典形象。雖然此後有趙麗蓉、歸亞蕾等明星各具特色地出演過該角色，但觀眾提到「劉姥姥」，腦中浮現的依然是沙玉華的臉。

回顧當年的選角過程，57歲的沙玉華進入劇組純屬機緣巧合。87版「紅樓夢」製片人任大惠回憶，當時需要招募與角色氣質貼合的演員，恰好有人推薦劇組道具師沙玉華試戲，她淳樸的氣質一眼被導演王扶林看中，立刻決定她是不二人選。在此之前，沙玉華已在舞台上演了30多年話劇，她深知這個角色的複雜層次，直言演這個形象一定要「放得開」，否則戲就出不來。

為了演活這個真正的莊稼人，沙玉華首先在形象上做出極大的犧牲。她穿上土布衣服、臉上塗滿灰土，甚至少了一顆門牙。在演繹「二進榮國府」夾鴿子蛋的情節時，她用天生的幽默感逗得現場哈哈大笑，竟然「一條過」；而在解救巧姐時，她更應導演要求，哭著演了十幾遍之多。戲如人生，生活中的沙玉華同樣仗義、重情，她非常看重觀眾的認可，即便此後在超市買東西常被驚呼「劉姥姥來了」，她也深感幸福。

晚年的沙玉華擁有幸福的家庭生活，與同為編劇的丈夫育有四個孩子。她非常重視與紅樓劇組的情誼，曾因身體原因缺席2017年的演員聚首而感到十分遺憾。沙玉華去世後，劇中賈寶玉的扮演者歐陽奮強在微博寫下「天上大觀園，又見故人來」的詞句，表達對這位淡泊溫良、守住藝人本分的前輩最深切的哀思。