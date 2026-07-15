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中國AI巨頭DeepSeek準備明年在上海上市

中央社台北15日電
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中國AI巨頭DeepSeek正籌備最早於明年第二季進行首次公開募股。（路透）
中國AI巨頭DeepSeek正籌備最早於明年第二季進行首次公開募股。（路透）

知情人士稱，中國AI巨頭DeepSeek正籌備最早於明年第二季進行首次公開募股。DeepSeek正與投資者及銀行商討在上海上市事宜。他們稱，該公司計劃在今年年底前提交公開募股申請文件。

華爾街日報中文網報導，上個月，這家總部位於杭州的公司完成了首次外部融資，籌資規模達74億美元，投資者對其估值超過500億美元。

知情人士稱，本月稍早，創始人梁文鋒已開始與潛在投資者洽談，計劃通過新一輪融資籌集更多資金。部分知情人士透露，梁文鋒尋求的融資估值達710億美元甚至更高。

知情人士表示，投資者對DeepSeek熱情高漲，預計這家新創公司將在即將到來的這輪融資中吸金數十億美元。不過他們也提到，梁文鋒在挑選投資方時極為謹慎，以確保商業利益不會干擾DeepSeek在前沿AI研究領域的長遠布局。

中國的AI企業正積極鎖定資金，以為其高昂的研發和數據中心擴建開支輸血。業內高管和研究人員稱，除非有更多資金注入，否則中國AI行業在與美國的角逐中將面臨停滯風險。

在今年5月面向投資者的推介中，梁文鋒坦言，如果沒有足夠資金來留住頂尖人才並擴建計算基礎設施，這家新創公司可能會失去發展動力。直到最近，DeepSeek的資金來源在很大程度上仍依賴梁文鋒的個人財富，以及他參與創辦的一家對沖基金。

熟悉DeepSeek計劃的人士表示，該公司的上市時程表仍存變數，且需獲得監管部門的批准。

在上一輪融資中，DeepSeek獲得了多家重量級機構的支持，包括一家專注於AI的國有基金、科技巨頭騰訊以及電池製造商寧德時代。上個月，DeepSeek宣布了一項大規模招聘計劃，尋求將其核心團隊的員工人數翻倍。

精華 FAQ

  • 知情人士稱，DeepSeek正籌備最早於明年第二季進行首次公開募股，並與投資者及銀行商討在上海上市事宜；公司也計劃在今年年底前提交申請文件。

  • 上個月，DeepSeek完成首次外部融資，籌資規模達74億美元，投資者對其估值超過500億美元；這也反映市場對其AI技術與成長前景的高度期待。

  • 梁文鋒希望籌集更多資金，以支應留住頂尖人才、擴建計算基礎設施與資料中心等高額開支；同時公司也強調會謹慎挑選投資方，避免商業利益干擾前沿AI研究。

華爾街 DeepSeek

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