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中國工信部手機端側大模型備案 Apple智能在列

記者黃雅慧／即時報導
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中國工信部15日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，「Apple智能」在列。...
中國工信部15日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，「Apple智能」在列。路透

蘋果AI進入中國再傳新進度，中國工信部15日公布新增手機端側生成式AI服務備案信息，其中，「Apple智能」已於7月8日完成備案，備案單位為「蘋果技術開發（上海）有限公司」，適用場景為蘋果手機。而阿里千問也隨即發布訊息將作為AI能力集成至蘋果智能。

據中國中央網信辦旗下平台「網信中國」訊息，此次完成備案的7款手機端側大模型覆蓋當前主流手機廠商，除Apple智能外，包括華為小藝AI大模型、vivo藍心端側大模型、小米澎湃AI、努比亞豆包手機大模型、OPPO旗下的AndesGPT大模型與三星手機的蓋樂世AI。

科創板日報15日報導，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。但截至發稿還未獲阿里千問官方證實。

值得注意的是，備案信息的公布，意味著Apple智能在中國的合規流程取得關鍵突破。不過備案通過不等於功能立即上線，後續仍需完成安全評估、功能適配等步驟。

自2024年蘋果發布Apple Intelligence以來，該功能因監管審批原因始終無法在中國使用，蘋果官方多次表態「推出時間依監管部門審批情況而定」。此外，蘋果軟體工程高級副總裁克雷格·費德里吉6月仍明確表示，Apple Intelligence在中國暫不提供。

精華 FAQ

  • 此次重點是Apple智能也出現在新增備案名單中，顯示蘋果AI在中國的合規流程有明顯進展。名單同時涵蓋華為、小米、vivo、OPPO、三星等主流手機廠商。

  • 備案資訊顯示，Apple智能已於7月8日完成備案，備案單位為「蘋果技術開發（上海）有限公司」，適用場景為蘋果手機，代表其在中國市場的落地條件已往前推進。

  • 還沒有。報導稱阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，提供文本與圖像理解等能力，但截至發稿未獲官方證實，且備案通過也不等於功能可立即上線。

Apple 華為 三星

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