中國第2季GDP創3年半新低 紐時：民眾經濟壓力大

中國政策制定者一直試圖以更強勁的消費支出來替代房地產行業帶來的增長。2024年至去年，推出了大規模補貼政策，鼓勵家庭以舊換新，置換舊車、家電和手機。然而，政策未能解決房地產價值暴跌的問題。（中新社）

中國國家統計局今天公布，中國第2季國內生產毛額（GDP）年增4.3%，創3年半新低。紐約時報 中文網表示，儘管中國不斷生產晶片和電動車，但民眾感受到越來越大的經濟壓力。

紐約時報中文網報導，第二季的經濟成長率，低於經濟學家的預期。

報導指出，儘管中國的工廠正在馬不停蹄地生產晶片和電動汽車，以滿足全球人工智慧和節能產品的強勁需求，許多中國民眾在國內卻感受到越來越大的經濟壓力。

報導指出，中國房地產 危機看不到盡頭；製造業以外的就業崗位一位難求，薪資增長停滯。消費品零售額走勢起伏不定，今年5月甚至出現自2022年底疫情封控結束以來首次下滑，此後6月略有回升。

此外，伊朗戰爭的影響也給中國家庭帶來了額外的壓力。油價上漲導致民眾減少駕車和乘機出行，而此時許多人本就已對經濟狀況感到憂慮，選擇多存少花。

報導認為，這與中國在製造業和貿易領域的持續強勁勢頭形成了鮮明對比。中國14日公布的數據顯示，6月出口年增27%，晶片、電池和汽車是主要拉動力。6月貿易順差超過1250億美元，創歷史第二高。今天公布的數據還顯示，上半年出口總額年增逾20%。

報導還表示，中國政策制定者一直試圖以更強勁的消費支出來替代房地產行業帶來的增長。2024年至去年，推出了大規模補貼政策，鼓勵家庭以舊換新，置換舊車、家電和手機。然而，政策未能解決房地產價值暴跌的問題。

另外一個問題是，在中國，僅小部分人受益於中國在全球人工智慧熱潮中的角色，而其餘人群則不然。

諮詢公司歐亞集團中國區主任王丹表示，人工智慧熱潮「並沒有惠及中國普通民眾，因為這種優先發展高科技和半導體產業的政策，實際上造成了結構性失業和就業不足。」

王丹指出，居民可支配收入增速現已低於經濟增速。如果這種情況持續下去，「意味著國民收入的分配向政府和企業傾斜，而非消費者。」

瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇認為，「全球正掀起人工智慧熱潮，而中國正是引領這一前沿的主要國家之一。若非如此，中國經濟的狀況會糟糕得多。」