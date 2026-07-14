紅線難捉摸…港1周內2獨立書店宣布停業 「很難捱下去了」

由香港貿易發展局主辦的第36屆香港書展，連同香港運動消閒博覽及零食世界，將於7月15日至21日在香港會議展覽中心舉行。（中通社）

香港 獨立書店近年屢遇寒冬，繼無法參加今年香港書展的「榆林書店」日前宣布停業後，由五名曾從事傳媒工作的前記者創立的獨立書店「留下書舍」14日宣布8月30日將結束營業。店方表示，停業是因出現財政赤字及「難以捉摸的紅線」，一周內香港兩間獨立書店先後公布結業消息。

中央社報導，2022年創辦的獨立書店「留下書舍」14日透過其臉書帳號宣布上述訊息。「留下書舍」表示，結業決定涉及多項因素，包括社會環境、樓宇狀況的不確定性、財政壓力，以及團隊成員的個人發展、家庭和身心狀況等。

店方在貼文中表示，書店一直以「但求打個和」(只求收支平衡)的理想狀態，就當作是「賺了個空間」；但近半年來出現財政赤字，加上綜觀香港經濟狀況，「只能悲觀地認為，應該是很難捱下去了」。

店方又提到，停業的原因也包括「難以捉摸的紅線 」，書店能力有限，無法閱讀每一本書，更無能力判斷什麼書「有問題」；直言書店「欠缺能力與勇氣，已難以再履行透過書本，海納百川地傳遞知識的使命」。

店方說，停業的想法「始於這陣子的風火之前」，也慶幸停業更大的理由是基於「經營不善」，而不是「不可抗力」的因素，「我們會甘心得多」。

「留下書舍」創辦團隊包括資深傳媒人兼店長岑蘊華，亦有前「立場新聞」記者。書店起初取名「留下書舍」，寓意為「留下書寫」，希望在新聞媒體紛紛結業的洪流中，為留下來的人創造一個歇息和圍爐的空間，

報導指出，對書店而言，一年一度的書展是主要收入來源，日前香港「榆林書店」及「樂文書店」遭香港貿發局取消參加書展的資格，被禁止參加書展，無疑等於斷絕米路，樂文與榆林同步破天荒宣布65折賣書。

此外，1997年開業的「榆林書店」也於7月8日宣布2027年4月租約滿後將結束門店，但其日後計畫也未有公布。

今年3月獨立書店「一拳書館」負責人龐一嗚及3名職員被捕。當時媒體報導，該書店被控出售具煽動意圖刊物，香港警方國安處在書店檢走一批涉案書籍，包括「黎智英傳」。

今年6月另一獨立書店「獵人書店」負責人黃文萱及其丈夫被捕。2人被指在店舖展示具煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。

香港獨立書店近年屢遇寒冬，由五名曾從事傳媒工作的前記者創立的獨立書店「留下書舍」宣布8月30日將結束營業。（取材自維基百科）