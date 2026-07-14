突破載重限制 殲15T首曝掛4導彈起飛「戰力翻倍」

鷹擊83K反艦導彈。(取材自觀察者網)

中國第三艘航空母艦「福建艦」近日曝光一張最新演訓照片，顯示殲15T艦載戰機首次以電磁彈射方式，掛載4枚鷹擊83K反艦導彈起飛，引發外界高度關注。分析指出，這是福建艦電磁彈射系統(EMALS)首次展現重載起飛能力，也代表解放軍海軍長期受限於滑躍起飛的載重限制，正隨著新一代航母服役逐步改善。

綜合美國軍事媒體「戰區」、觀察者網等報導，曝光照片中，殲15T在福建艦飛行甲板開啟後燃器，由艦艏電磁彈射器加速起飛，兩翼共掛載4枚鷹擊83K反艦導彈，另配備2枚霹靂10近距離空對空飛彈。依公開資料，每枚鷹擊83K重約726公斤，4枚總重量接近2.9公噸。

由於遼寧艦 與山東艦採用滑躍式起飛設計，艦載機必須依靠自身推力衝上滑跳甲板，因此載重受到限制。過去殲15執行反艦任務時，多半僅掛載2枚鷹擊83K及數枚空對空飛彈，或改以6枚空對空飛彈執行防空任務；此次首度出現4枚反艦飛彈構型，被視為電磁彈射已展現提升艦載機載重能力。

報導指出，福建艦採用與美國福特級航空母艦相同概念的電磁彈射系統，不再完全依賴戰機自身推力起飛，可讓戰機攜帶更多燃油與武器，也有利於固定翼預警機等大型艦載機運作，進一步提升航母作戰能力。

軍事分析認為，電磁彈射除提高武器掛載量外，也能兼顧航程與滯空時間，擴大航母打擊群作戰半徑。若一個艦載機中隊同時出擊，理論上可一次投射數十枚反艦導彈，增強飽和攻擊能力。

此次掛載的鷹擊83K屬中國自行研製的亞音速反艦導彈，採用主動雷達導引及掠海飛行方式，公開射程約180公里，外界普遍認為性能與美軍AGM-84「魚叉」反艦導彈相近。

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不過，有分析指出，部分外界質疑殲15T仍使用服役多年的鷹擊83K，而非更新型反艦導彈，但這未必代表性能不足。文章認為，解放軍海軍向來較少公開最新航空武器，此次屬演訓任務，重點在於驗證戰機重載起飛及艦載機保障流程，而非展示最新武器，因此使用數量充足、成本較低的鷹擊83K，甚至可能是模擬彈。

此外，「戰區」也注意到，照片中的殲15T已換裝中國自製渦扇10H發動機，逐步取代早期使用的俄製AL-31F發動機，顯示中國正持續提升航空發動機自主化程度。

目前福建艦仍處於海試與演訓階段，但此次首度曝光重載彈射起飛畫面，被外界視為其戰力形成的重要進展。分析認為，隨著電磁彈射系統逐步成熟，福建艦未來可望搭配更多新型艦載機與武器系統，進一步提升中國航母遠洋作戰能力。

社群媒體流傳照片指殲15帶著4枚反艦導彈從航艦甲板起飛。(取材自微博)