AI圖奪內蒙攝影賽首獎 攝影專家認證「的確太假」

被撤銷獎項的作品「灑樂園林」。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 呼和浩特攝影賽一等獎作品遭質疑為AI生成，經查證屬實後遭撤獎，事件凸顯攝影競賽審核機制與AI辨識的不足。

生成式AI快速發展，對各類競賽的評選機制形成嚴峻考驗。近日，內蒙古呼和浩特市舉辦的「藝韻北疆·光影青城」全民攝影雙月賽爆發重大爭議，奪得一等獎的攝影作品遭網友質疑是AI生成圖片，攝影界人士直言，這幅作品「的確太假了」。事件持續延燒後，主辦單位調查證實作品確為AI生成，已取消得獎資格，引發外界對攝影競賽公信力的高度關注。

綜合媒體報導，比賽由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、呼和浩特市攝影家協會承辦，第三期主題為「趣味與偶遇」，從投稿作品選出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優秀獎10名。

引發爭議的作品「灑樂園林」，畫面描繪三名環衛工人在公園長椅上休息談笑，看似充滿人情味，但不少網友仔細觀察後發現，多處細節明顯帶有AI生成特徵。

最明顯的是環衛工反光背心上的文字，並非正常字樣，而是一串毫無意義的亂碼；此外，三名人物的五官、笑容與牙齒幾乎一模一樣，猶如「複製貼上」，倒水者的手指也出現結構錯亂、大拇指位置異常等問題，再加上整體畫面光影、皮膚質感過於平滑，缺乏真實攝影應有的細節層次，因此被許多網友形容是「一眼假」。

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然而，就是這樣一張漏洞百出的作品，竟然一路通過初審、複審及決選，最終獲得一等獎，令外界大感不可思議，也讓不少攝影愛好者質疑評審制度是否形同虛設。

事件曝光後迅速登上網路熱搜，大批網友湧入留言區批評，「手機看一眼都知道是假圖，評審竟然看不出來？」「三個人像共用同一張臉，還能得第一名？」更有人直言，若連如此明顯的AI圖片都能獲獎，恐怕不是技術問題，而是審查出了更大的漏洞。

面對外界質疑，主辦單位最初回應，「攝影比賽可能也需要現代科技的加入」，此番說法隨即遭到網友猛烈批評。隨著爭議持續延燒，呼和浩特市文學藝術界聯合會14日發布通報，證實得獎作品確為AI生成，並非實景原創拍攝，已取消參賽及獲獎資格、撤銷相關榮譽，並宣布暫停攝影雙月賽全面整改，坦承評選存在「審核把關不嚴、標準界定不準」等問題。

由於近年已有多起AI作品混入攝影比賽甚至獲獎的案例，此事也再次引發外界對評選機制的質疑，認為未來除應要求提供RAW原始檔、拍攝資訊外，也應導入AI辨識技術，並強化評審責任與審查流程，才能維護攝影賽事的公平性與公信力。