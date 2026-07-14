駐華外國記者協會：在中國涉台報導壓力加劇

今年2月被中國當局驅逐的紐時駐北京華裔記者王月眉(Vivian Wang)。(亞洲協會提供)

外國駐中國記者表示，在報導過程中持續面臨阻撓和不斷增加的壓力。自今年初以來，在報導台灣相關新聞時，這種壓力尤為顯著。

據「駐華外國記者協會」（FCCC）最新發布的年度報告指出，監控、恐嚇以及模糊的「紅線」，已經成為許多外國記者在中國工作的日常。

德國 之聲報導，調查顯示，94%的受訪者認為，中國的新聞採訪環境通常或幾乎從未達到國際標準。近2/3的受訪記者表示，在採訪調查時，至少曾一次遭到警方或其他政府部門阻撓；另有8%的受訪者曾遭遇粗暴對待或肢體暴力。部分記者描述，曾被跟蹤、盤問，甚至被要求刪除拍攝內容。

FCCC指出，記者接觸受訪者的難度也在持續增加。77%的受訪記者表示，消息來源曾因為不被允許與外國媒體接觸，而拒絕或取消採訪安排。近1/3的受訪記者表示，曾有受訪者在接受採訪後遭到有關部門約談、恐嚇，或承受其他形式的壓力。

報告指出，涉台報導面臨更大壓力。一名記者匿名表示，他在發表與台灣相關的報導和專訪後，曾兩次被中國外交部要求前往說明情況。

拒絕發給簽證 是中國主要對付外國記者的手段。報告以紐約時報 駐中國記者王月眉（Vivian Wang）為例。根據紐約時報的說法，中國官方今年2月決定將她驅逐出境，理由是台灣總統賴清德曾以視訊參加紐時舉辦的一場活動。

然而，王月眉本人並未參與該活動。中國外交部隨後則表示，王月眉在採訪過程中存在違規行為，因此被註銷居留許可。