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中國洪澇頻傳 氣象專家高度警惕聖嬰現象發展

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中國4月1日入汛以來，華北地區平均降水量較常年同期偏多達62.5%。圖為北京7月...
中國4月1日入汛以來，華北地區平均降水量較常年同期偏多達62.5%。圖為北京7月10日突然降下傾盆大雨。路透

近期中國各地頻傳洪澇，上海澎湃新聞指出，4月入汛後，中國北方多地經歷了一場又一場「超常規」降雨。河北、天津降水量刷新1961年以來歷史同期最多紀錄，華北地區平均降水量較常年同期偏多達62.5%。中國國家氣候中心首席預報員陳麗娟形容，「今年主汛期降水可以說是『早而猛』」。

陳麗娟表示，入汛以來（4月1日至7月12日），中國北方地區平均降水量為228.6毫米，較常年同期偏多23.1%，為近十年同期最多。華北地區平均降水量288.4毫米，更較常年同期偏多62.5%，為歷史同期最多。河北、天津降水量為1961年有完整氣象觀測記錄以來歷史同期最多。

陳麗娟說，東北雨季於6月4日開始，較常年偏早9天；華北雨季於7月10日開始，較常年偏早8天。6月以來，東北大部、華北中東部降水顯著偏多，河北偏多五成以上，東部局部地區偏多1.2倍；遼寧北部和西部降水量也比常年同期偏多1倍以上。

陳麗娟指出，主汛期以來（6月1日至7月11日），中國降水格局總體上呈現「南北多、中間少」的分布。其中，5月13日至21日影響廣東、廣西、貴州等地的暴雨過程，綜合強度、影響面積和持續時間均為5月同期歷史第一。

澎湃新聞指出，還有更深遠的氣候信號正在逼近。赤道中東太平洋已於5月進入「厄爾尼諾」狀態（聖嬰現象），6月關鍵區海溫持續升高。中國國家氣候中心預測，夏秋季將發展為「強厄爾尼諾」甚至「超強厄爾尼諾」事件，於秋冬季達到峰值。

「厄爾尼諾通過擾動全球大氣環流，影響汛期氣候。」陳麗娟分析，它有利於西北太平洋副熱帶高壓增強，引導更多水汽輸送到中國，強降水發生可能性增大。此外，颱風生成位置偏東，在海上發展時間更長、吸收熱量更多，登陸後風雨影響更大。

陳麗娟指出，在厄爾尼諾成熟的秋冬季，中國南方特別是華南和江南降水通常偏多，全國大部分地區氣溫將偏高。而在厄爾尼諾衰減並結束的明年春夏季，降水偏多範圍大，長江流域在內的多個流域發生洪澇災害的風險高，中國大部分地區氣溫明顯偏高，夏季高溫熱浪強度更強、範圍更廣。

中國國家氣候中心最新預計，7、8月期間，西北太平洋和南海海域生成颱風數為5至6個，有2至3個會登陸或影響中國。颱風活躍時段為7月底至8月上旬，主要影響華南和華東沿海地區，可能有一個較強颱風會對中國北方造成明顯風雨影響。

精華 FAQ

  • 因4月入汛後北方多地連續出現超常規降雨，河北、天津等地刷新1961年以來同期紀錄，且華北平均降水量較常年同期偏多62.5%，雨勢來得早、強度也特別大。

  • 東北雨季較常年提早9天、華北提早8天，6月以來北方及華北中東部明顯偏濕；主汛期則呈現「南北多、中間少」，南方部分暴雨過程也創下5月同期歷史第一。

  • 氣象中心預測夏秋季可能發展為強甚至超強厄爾尼諾，會增強副熱帶高壓、輸送更多水汽，並使颱風更易偏東生成、影響更大，明年春夏洪澇與高溫風險也可能上升。

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