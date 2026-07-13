伊朗關閉荷莫茲海峽 中外交部：通航問題應獲妥善處理

中國外交部發言人林劍。圖／取自中國外交部官網

伊朗 宣布關閉荷莫茲海峽 ，引發國際社會對能源運輸及航行安全的關切。中國外交部發言人林劍13日表示，荷莫茲海峽儘早恢復安全、自由通行符合各方利益，海峽通航問題應獲妥善處理，中方願與有關國家及國際社會保持溝通。

中國外交部13日舉行例行記者會。有記者提問，因美伊戰火再起，伊朗12日宣布關閉荷莫茲海峽，波斯灣海峽管理局本周稍早也表示，伊朗將審查船舶過航申請，外交部對此有何評論。

林劍回應，「荷莫茲海峽是用於國際航行的海峽，儘早地恢復海峽的安全、自由通行符合各方的利益，海峽通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。中方願同有關國家和國際社會就此保持溝通。」

此外，中國近日加強檢查巴拿馬籍船舶，被美國及巴拿馬代表「譴責」是基於政治原因採取懲罰措施，並呼籲國際海事組織完善保護機制，避免海運貿易政治化。

對此，林劍回應，「中方主管部門統計數據顯示，今年以來，巴拿馬旗的船舶在我國水域發生多起等級以上安全事故，是安全事故占比最高的船旗國。」他指今年1至7月，巴拿馬旗船舶累計到港艘次，占外國籍船舶到港總艘次近20％，而船舶事故和死亡、失蹤人數占比則分別約達50％。

林劍表示，港口國監督檢查作為保障船舶航行安全及水域環境清潔的重要舉措，是各國對到港外國籍船舶進行安全管理的主要手段。

他強調，中方高度重視水上交通及人身安全，依法依規對停靠中方港口的船舶開展港口國監督檢查，「完全符合國際公約」。