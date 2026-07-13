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「這一省」2030年全面停售燃油新車 將成中國首例

記者張鈺琪／即時報導
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中國海南省提出2030年禁售燃油車，屆時公共服務、社會營運及私人新增或更換車輛，...
中國海南省提出2030年禁售燃油車，屆時公共服務、社會營運及私人新增或更換車輛，除特殊用途外，將全面轉向清潔能源或新能源車。圖為北京一座加油站。路透

中國海南省政府近日發布美麗海南建設「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年），提出平穩推進2030年禁售燃油車。按照規劃，海南公共服務、社會營運及私人用車領域新增和更換車輛，除特殊用途外，將全面轉向清潔能源或新能源車，意味著海南將成為中國首個不再銷售燃油車的省份。

據中新網報導，海南省政府7月3日發布《「十五五」海南國家生態文明試驗區規劃》，預計到2030年，全省新能源汽車保有量占比將由2025年的23.75％提高至45％。

規劃指出，到2030年，海南公共服務及社會營運領域新增和更換車輛，除特殊用途外，清潔能源車占比將達100％；私人用車領域新增和更換車輛的新能源車占比也將達100％。

第一財經報導稱，這意味著，除特種作業等特殊用途車輛外，包括公務車、環衛車、客運車等公共營運車輛，以及居民新購或換購的私人車輛，原則上都將選用新能源或清潔能源車型。

海南也將同步完善充電設施布局。規劃要求，到2030年，全省車樁比維持在2.5比1以下，以增加充電設施供給，緩解新能源車充電不便問題。

不過，海南推動的「禁售燃油車」並不等於禁止燃油車上路。2030年後將停止銷售新的燃油車，已完成登記、上牌的既有燃油車仍可依法年檢並正常行駛。

中新網報導指，「十四五」期間，新能源已成為海南第一大電源，新能源汽車市場滲透率及保有量占比，分別位居中國省級地區第一及第二。

除交通領域外，海南也提出，到2030年將非化石能源占能源消費總量的比重，由2024年的20.9％提高至35％，新能源發電裝機比重則提高至55％，並加快發展海上風電、海上光伏（光電）、核電及生物燃料等能源。

精華 FAQ

  • 海南在「十五五」規劃中提出，2030年起停止銷售新的燃油車，公共服務、社會營運與私人用車新增和更換車輛，原則上都將轉向新能源或清潔能源車。

  • 不是。規劃只針對2030年後不再銷售新燃油車，已完成登記、上牌的既有燃油車仍可依法年檢並正常行駛，並未禁止燃油車上路。

  • 海南將同步完善充電設施布局，要求到2030年全省車樁比維持在2.5比1以下，並提升非化石能源占比與新能源發電裝機比重，加快海上風電、光伏、核電等發展。

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