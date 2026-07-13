我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不全是AI的錯…「學不致用」成勞動力短缺主因

「寫寄語抽門票」紐約中央公園世界盃決賽派對 5萬人免費看

「AI生成假淹水畫面」中國25起汛災謠言瘋傳 27人挨罰

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙江台州經歷颱風巴威侵襲，當地多處亟待災後復原。圖為一名男子在颱風過後的坍塌牆壁...
浙江台州經歷颱風巴威侵襲，當地多處亟待災後復原。圖為一名男子在颱風過後的坍塌牆壁旁席地而坐。路透

中國多地近期接連遭遇洪災、龍捲風等極端天氣，救災工作仍在進行。中國公安部網安局13日公布25起涉汛涉災網路謠言案例，涉及廣東、廣西、浙江、湖北等地。部分網民利用人工智慧（AI）生成等方式編造災情，造成民眾恐慌並干擾救災。警方共刑事拘留4人、行政處罰23人，相關帳號已遭平台封禁。

據央視新聞報導，25起案件多涉及在抖音、快手、微信及微博等平台散布虛假洪水、颱風、傷亡及停電消息。部分涉案者盜用其他地區或往年災情影片，重新剪輯後冒充當地最新災況，也有人利用AI工具生成虛假畫面。

其中，廣東廣州一名吳姓網民利用軟體製作「農村山洪暴發」特效影片，伍姓網民則製作「夜市遭暴雨淹水」影片，均在抖音發布，引發大量網民關注及當地民眾恐慌，2人均遭刑事拘留。

廣東湛江一名譚姓網民盜用網路圖片，編造「金沙灣有人失蹤、遺體找不到」等消息；廣州一名彭姓網民則將往年汛情影片移花接木，聲稱「家門口看海」。2人也因造成不良影響，遭警方刑事拘留。

案例中也出現多起利用AI製作假災情的情況。廣東清遠一名黎姓網民以AI生成「酒廠遭洪水淹沒」影片；上海一名羅姓網民則利用AI工具加工往年颱風影片，謊稱廣西北海銀灘遭颱風襲擊，2人均受到行政處罰。

浙江湖州一名熊姓網民盜用往年颱風影片，配文「巴威來了超強颱風」；杭州一名廖姓網民將其他地區水災影片剪輯拼接，聲稱「杭州建德暴雨後大量車輛遭淹」，也均遭行政處罰。

此外，有網民編造嚴重傷亡消息。湖北宜昌一名向姓網民散布「黃岡師範學生死了10幾個」；甘肅隴南一名寇姓網民聲稱「40幾個還沒救出來」；廣東深圳一名高姓網民則編造「3名10幾歲孩童遭洪水沖走」，相關人員均遭行政處罰。

廣西欽州一名韋姓網民另散布「7月6日17時欽州全域停電」假消息，導致部分民眾盲目囤貨搶購，影響防汛救災秩序，也被警方處罰。

精華 FAQ

  • 主要包括AI生成假淹水畫面、盜用往年或其他地區災情影片重新剪輯，以及編造洪水、傷亡、停電等訊息後，在抖音、快手、微信與微博等平台散布。

  • 公安部網安局13日公布25起案例，涉及廣東、廣西、浙江、湖北等地。警方共對27人處罰，其中4人被刑事拘留、23人受行政處罰。

  • 部分謠言引發民眾恐慌，像假停電消息還導致民眾盲目囤貨搶購，並干擾防汛救災秩序。相關涉案帳號已遭平台封禁，以降低持續擴散風險。

抖音

上一則

湖南男當街打女人遭路人制止 竟「咬掉鼻子」還吞下肚

下一則

「巴威」颱風影響趨緩 中國機場今取消約100架次航班

延伸閱讀

梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯

梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯
廣西無人機救災刷屏 外國網友：科技最美樣子

廣西無人機救災刷屏 外國網友：科技最美樣子
抓木機洪水中撈豬視頻瘋傳 網：好像夾娃娃 官方：不是AI

抓木機洪水中撈豬視頻瘋傳 網：好像夾娃娃 官方：不是AI
颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓

颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。（取材自微博）

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

2026-07-06 21:11
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電