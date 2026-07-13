「AI生成假淹水畫面」中國25起汛災謠言瘋傳 27人挨罰

浙江台州經歷颱風巴威侵襲，當地多處亟待災後復原。圖為一名男子在颱風過後的坍塌牆壁旁席地而坐。路透

中國多地近期接連遭遇洪災、龍捲風等極端天氣，救災工作仍在進行。中國公安部網安局13日公布25起涉汛涉災網路謠言案例，涉及廣東、廣西、浙江、湖北等地。部分網民利用人工智慧（AI）生成等方式編造災情，造成民眾恐慌並干擾救災。警方共刑事拘留4人、行政處罰23人，相關帳號已遭平台封禁。

據央視新聞報導，25起案件多涉及在抖音 、快手、微信及微博等平台散布虛假洪水、颱風、傷亡及停電消息。部分涉案者盜用其他地區或往年災情影片，重新剪輯後冒充當地最新災況，也有人利用AI工具生成虛假畫面。

其中，廣東廣州一名吳姓網民利用軟體製作「農村山洪暴發」特效影片，伍姓網民則製作「夜市遭暴雨淹水」影片，均在抖音發布，引發大量網民關注及當地民眾恐慌，2人均遭刑事拘留。

廣東湛江一名譚姓網民盜用網路圖片，編造「金沙灣有人失蹤、遺體找不到」等消息；廣州一名彭姓網民則將往年汛情影片移花接木，聲稱「家門口看海」。2人也因造成不良影響，遭警方刑事拘留。

案例中也出現多起利用AI製作假災情的情況。廣東清遠一名黎姓網民以AI生成「酒廠遭洪水淹沒」影片；上海一名羅姓網民則利用AI工具加工往年颱風影片，謊稱廣西北海銀灘遭颱風襲擊，2人均受到行政處罰。

浙江湖州一名熊姓網民盜用往年颱風影片，配文「巴威來了超強颱風」；杭州一名廖姓網民將其他地區水災影片剪輯拼接，聲稱「杭州建德暴雨後大量車輛遭淹」，也均遭行政處罰。

此外，有網民編造嚴重傷亡消息。湖北宜昌一名向姓網民散布「黃岡師範學生死了10幾個」；甘肅隴南一名寇姓網民聲稱「40幾個還沒救出來」；廣東深圳一名高姓網民則編造「3名10幾歲孩童遭洪水沖走」，相關人員均遭行政處罰。

廣西欽州一名韋姓網民另散布「7月6日17時欽州全域停電」假消息，導致部分民眾盲目囤貨搶購，影響防汛救災秩序，也被警方處罰。