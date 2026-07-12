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周星馳電影「功夫女足」在深圳取景 掀打卡潮

中國新聞組／北京13日電
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網民列出「功夫女足」深圳取景地。（取材自小紅書截圖）
網民列出「功夫女足」深圳取景地。（取材自小紅書截圖）

周星馳自編自導的新作「功夫女足」11日在中國上映，首日票房已破2億（人民幣，下同，約2951萬美元），這不僅是周星馳與深圳繼「美人魚」後的再度攜手，更成為深港影視資源「北上第一站」深化合作的代表作；值得一提的是，「功夫女足」全片在深圳取景拍攝，掀起粉絲打卡潮。

據貓眼專業版數據，「功夫女足」首日場次達22.6萬場，刷新中國影史暑期檔首日場次紀錄。「功夫女足」是周星馳繼「少林足球」後，時隔20餘年再度回歸「功夫+體育勵志」題材的作品，講述女足隊員們征戰「至尊無敵杯」的故事。

「功夫女足」主要取景點涵蓋深圳市體育中心體育場、大鵬新區溪湧度假村海濱浴場等場景。深視新聞報導，不少觀眾都發現電影在深圳取景，「太好認了」、「看完直接去打卡取景地」。深圳市民汪先生表示，周星馳過往的作品部部經典，新片自然不容錯過。談及影片全程在深圳取景拍攝，他憶起周星馳的「美人魚」也曾在深圳取景，認為深圳擁有許多值得被鏡頭記錄的美麗風光。

早於2016年，在深圳大鵬半島東山鹿嘴取景拍攝的「美人魚」，曾創下全球票房5.04億美元、中國觀影人次約1億的驚人成績，東山鹿嘴如今已成熱門旅遊景點。

作為深圳打造「香港影視資源北上第一站」、深化深港影視產業合作的生動實踐，「功夫女足」不僅是市場期待之作，更是深港文化共融、產業協同的積極成果。

此外，深圳原創出品電影「給阿嬤的情書」，豆瓣評分9.3高居年度榜首，截至目前在中國的票房已突破19億元，「功夫女足」截至12日下午累計票房3.94億元，一舉盤活今年持續平淡的暑期檔市場。一溫情寫實、一熱血勵志，兩部深圳出品力作同步領跑榜單，用實打實的票房熱度與口碑實力，宣告「深圳出品」成為精品影視的品牌保證。

「功夫女足」取景地復古石頭房門前。（取材自深圳晚報）
「功夫女足」取景地復古石頭房門前。（取材自深圳晚報）

「功夫女足」深圳取景地深圳市體育中心體育場，也是中超深圳新鵬城足球俱樂部的主場，...
「功夫女足」深圳取景地深圳市體育中心體育場，也是中超深圳新鵬城足球俱樂部的主場，是深圳職業足球的核心賽場，城市足球文化的第一陣地。（取材自微信公眾號@深圳市體育中心）

網民列出「功夫女足」深圳取景地。（小紅書截圖）
網民列出「功夫女足」深圳取景地。（小紅書截圖）

電影「功夫女足」同款沙灘。（取材自深圳晚報）
電影「功夫女足」同款沙灘。（取材自深圳晚報）

精華 FAQ

  • 因為電影全片都在深圳取景，像深圳市體育中心體育場、大鵬新區溪湧度假村等場景都很明顯，觀眾看完後容易辨認並前往實地拍照留念。

  • 影片首日票房突破2億人民幣，首日場次達22.6萬場，刷新中國影史暑期檔首日場次紀錄；截至12日下午，累計票房已達3.94億元。

  • 報導將其視為深圳打造香港影視資源北上第一站的代表作，認為它不僅促進深港文化共融，也與《給阿嬤的情書》一起展現深圳出品的市場與口碑實力。

周星馳 香港

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