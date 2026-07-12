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14國重申南海仲裁裁決 中國外交部發5聲明批「挑事生非」

記者張鈺琪／即時報導
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2026年5月23日，中國海警東安艦執法人員駕駛小艇，前往南海仙賓礁附近。(新華...
2026年5月23日，中國海警東安艦執法人員駕駛小艇，前往南海仙賓礁附近。(新華社)

今（12）日是南海仲裁案裁決屆滿10周年。中國外交部晚間發布聲明稱，裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」，中方不接受、不承認該裁決，並敦促有關國家停止在南海問題上「挑事生非」、破壞南海和平穩定。

據央視報導，美國、菲律賓、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、德國、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、紐西蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞及英國12日發表「紀念南海仲裁案裁決」10周年聯合聲明。

中國外交部晚間發布5點聲明回應，內容如下：

一、中國對南海諸島，包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島擁有主權；中國南海諸島擁有內水、領海、毗連區、專屬經濟區和大陸架，中國在南海擁有歷史性權利。中國對南海諸島的主權和在南海的相關權益，是在漫長歷史過程中確立的。

二、南海是世界上最安全的海上通道之一，南海的航行和飛越自由「從來不存在任何問題」。針對有關國家在南海的侵權挑釁，中方採取措施捍衛自身權益，「合理合法，專業克制」；美國等域外國家持續在南海強化軍力部署，「橫衝直撞、煽風點火」，相關軍事化、脅迫性行徑才是當前南海局勢面臨的主要挑戰。

三、陸地領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》調整範圍，海洋劃界爭議也已被中國2006年依據《聯合國海洋法公約》第298條作出的聲明，排除在強制爭端解決程序之外。在領土問題和海洋劃界爭議上，中方不接受任何強加於中國的爭端解決方案。

四、南海仲裁案違反「國家同意」、「約定必須遵守」等國際法基本原則，違反《聯合國海洋法公約》本身，更違背南海基本事實。所謂裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」，中方不接受、不承認，也反對且不接受任何基於該裁決的主張和行動。

五、「裁決」出台10年來，不但沒有解決中菲涉海問題，反而成為菲律賓擴張領土海洋聲索的工具，激化地區矛盾，並為域外勢力介入南海問題提供藉口，已成為影響中菲關係和南海和平穩定的「絆腳石」。我們敦促有關國家切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止在南海問題上挑事生非，停止破壞南海和平穩定。

菲律賓於2013年依據《聯合國海洋法公約》單方面提出仲裁。仲裁庭2016年7月12日作出裁決，認定中國以「九段線」主張的歷史性權利超出《公約》所允許範圍，並認定南沙群島沒有任何島礁能產生專屬經濟區。中方自始拒絕參與仲裁，並持續主張不接受、不承認裁決。

據美聯社12日報導，14國聯合聲明重申，依據2016年南海仲裁案裁決，中國在南海的廣泛海洋主張，包括以「歷史性權利」為基礎的主張，均沒有法律依據。14國並反對在爭議海域採取威脅區域穩定的「破壞穩定」行動。歐盟另行發表聲明，稱該裁決是和平解決爭端的「里程碑式決定」。

精華 FAQ

  • 美國、菲律賓、澳洲等14國在裁決10周年時聯合聲明，重申依2016年裁決，中國在南海的廣泛海洋主張缺乏法律依據，並反對任何破壞區域穩定的行動。

  • 中國外交部發布5點聲明，強調對南海諸島及相關海域擁有主權與權益，否認裁決效力，並指域外國家軍事介入才是南海局勢緊張的主要原因。

  • 中方認為仲裁違反國際法與《聯合國海洋法公約》，且不具拘束力；而14國與歐盟則將其視為重要依據，導致雙方在南海主權與海洋權利上持續對立。

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