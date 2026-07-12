我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

球迷海外觀賽 英外交部委婉提醒：勿濫用急難救助

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

受巴威影響 上海浦東與虹橋機場今日取消653航班

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
工作人員在上海外灘濱江步道上維修應急救援設備。(中新社)
工作人員在上海外灘濱江步道上維修應急救援設備。(中新社)

受颱風「巴威」影響，上海浦東機場和虹橋機場通行能力將出現下降，近三成進出港航班調減取消。兩機場計畫取消進出港航班653架次，其中，浦東機場458架次、虹橋機場195架次。

據據新華社報導，上海浦東機場和虹橋機場7月11日已有約兩成進出港航班調減取消。航旅縱橫數據顯示，截至7月11日20時，中國國內各航空公司計劃取消12日進出港航班超過2,800架次。國航、東航、南航、春秋航空、吉祥航空等多家航空公司發布受颱風「巴威」影響航線客票處理通知，符合條件的旅客可享受一次免費變更或全額免手續費退票服務。

東航重點在7月11日至12日前後對上海浦東、上海虹橋、杭州、寧波、福州、溫州、舟山、嘉興、義烏、台州、台北、台中等地機場的航班進行動態調整。同時，東航也將採取滾動決策機制，在颱風過境上述地區後，及時安排補班、增班，穩妥有序恢復航班運力，全力保障旅客出行。

報導稱，在中國民航華東地區管理局指導下，上海浦東、虹橋機場運管委密切關注颱風動態，會同空管、航司對航班進行協商調整，及時向公眾發布，在確保安全運行的前提下，盡最大限度保障旅客出行。航站樓現場增派人手加強旅客服務指引，暫無旅客大面積滯留情況，多家餐飲、便利店舖將為旅客持續提供服務。

精華 FAQ

  • 兩座機場今日計畫取消進出港航班共653架次，其中浦東機場458架次、虹橋機場195架次，主要是因颱風「巴威」導致通行能力下降。

  • 國航、東航、南航、春秋航空、吉祥航空等多家航空公司都已發布通知，符合條件的旅客可辦理一次免費變更，或享有全額免手續費退票服務。

  • 東航將在上海及華東多地機場動態調整航班，並採取滾動決策機制；機場方面則會協同空管與航司協商調整，強化現場服務，確保安全下盡量保障旅客出行。

東航 春秋航空

上一則

受巴威外圍下沉氣流影響 深圳持續高溫 1登山客中暑死亡

延伸閱讀

台灣受颱風巴威影響 各航空公司取消10-11日多數航班

台灣受颱風巴威影響 各航空公司取消10-11日多數航班
巴威襲沖繩倒數 日航取消10日48架次航班

巴威襲沖繩倒數 日航取消10日48架次航班
巴威颱風逼近 中國氣象台發布今年首個暴雨紅色預警

巴威颱風逼近 中國氣象台發布今年首個暴雨紅色預警
巴威颱風登陸 浙江樂清700多棵路樹遭連根拔起

巴威颱風登陸 浙江樂清700多棵路樹遭連根拔起

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。（取材自微博）

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

2026-07-06 21:11
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動
遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身
撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅