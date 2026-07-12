受巴威影響 上海浦東與虹橋機場今日取消653航班

工作人員在上海外灘濱江步道上維修應急救援設備。(中新社)

受颱風「巴威」影響，上海浦東機場和虹橋機場通行能力將出現下降，近三成進出港航班調減取消。兩機場計畫取消進出港航班653架次，其中，浦東機場458架次、虹橋機場195架次。

據據新華社報導，上海浦東機場和虹橋機場7月11日已有約兩成進出港航班調減取消。航旅縱橫數據顯示，截至7月11日20時，中國國內各航空公司計劃取消12日進出港航班超過2,800架次。國航、東航 、南航、春秋航空 、吉祥航空等多家航空公司發布受颱風「巴威」影響航線客票處理通知，符合條件的旅客可享受一次免費變更或全額免手續費退票服務。

東航重點在7月11日至12日前後對上海浦東、上海虹橋、杭州、寧波、福州、溫州、舟山、嘉興、義烏、台州、台北、台中等地機場的航班進行動態調整。同時，東航也將採取滾動決策機制，在颱風過境上述地區後，及時安排補班、增班，穩妥有序恢復航班運力，全力保障旅客出行。

報導稱，在中國民航華東地區管理局指導下，上海浦東、虹橋機場運管委密切關注颱風動態，會同空管、航司對航班進行協商調整，及時向公眾發布，在確保安全運行的前提下，盡最大限度保障旅客出行。航站樓現場增派人手加強旅客服務指引，暫無旅客大面積滯留情況，多家餐飲、便利店舖將為旅客持續提供服務。