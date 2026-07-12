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受巴威外圍下沉氣流影響 深圳持續高溫 1登山客中暑死亡

記者賴錦宏／即時報導
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深圳10日傳出，一名男遊客在登山過程中疑似因中暑不幸死亡。(圖／取自南方都市報)
深圳10日傳出，一名男遊客在登山過程中疑似因中暑不幸死亡。(圖／取自南方都市報)

受颱風「巴威」外圍下沈氣流及副熱帶高壓疊加影響，深圳近日持續晴熱高溫。據《南方都市報》報導，7月10日上午，深圳梧桐山風景區秀桐道發生一宗遊客意外，一名男遊客在登山過程中突發體力不支、身體不適，疑似中暑，隨即當場暈倒，經搶救後仍不幸死亡。

報導指出，網友拍攝的現場影片顯示，事發後，醫護人員、消防、公安等多方救援力量趕赴現場開展緊急救治。遺憾的是，經全力搶救，這名遊客最終仍不幸離世。

報導指出，據鹽田區消防救援大隊，當日上午9時52分，鹽田區消防救援大隊接報，梧桐山風景區秀桐道1,000米處有遊客身體不適暈倒，消防員立即趕赴現場救援。不幸的是，消防員到場時，該遊客已經沒有生命跡象。隨後指戰員協助將遊客遺體轉移下山。目前相關善後工作正逐步開展。

10日上午，深圳市氣象台發布全市陸地高溫黃色預警，且高溫天氣仍將持續數日。據氣象部門表示，本輪高溫並非普通晴熱天氣，颱風外圍下沉氣流形成「高溫鍋蓋」，配合副熱帶高壓控制下的靜穩天氣，天空少雲、日照強烈、風力微弱，地面熱量難以擴散，加之深圳空氣濕度偏高，體感悶熱難耐，極易引發重症中暑，即便早晚時段，戶外體感溫度仍遠超實際氣溫，並不適合長時間、高強度登山、徒步等戶外運動。

精華 FAQ

  • 主要是颱風「巴威」外圍下沉氣流與副熱帶高壓共同作用，形成少雲、強日照、風力弱的悶熱天氣，熱量不易散去，體感溫度特別高。

  • 7月10日上午，一名男遊客在梧桐山風景區秀桐道登山途中突然體力不支、身體不適，疑似中暑後暈倒，雖經多方搶救，最後仍不幸死亡。

  • 深圳市氣象台已發布陸地高溫黃色預警，並指出高溫將持續數日；在濕熱且少風的環境下，早晚也不適合長時間進行登山、徒步等高強度戶外運動。

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