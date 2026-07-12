我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

紐約特殊高中錄取數據公布：亞裔增至56.5%

在辦公室收禮 湖南1國企老闆遭免職

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南一國企老闆在辦公室裡收受禮品禮金，遭到免職處分。(圖／取自新京報)
湖南一國企老闆在辦公室裡收受禮品禮金，遭到免職處分。(圖／取自新京報)

湖南常德國企—湖南豐潤農業發展有限公司老闆張祥，於端午節期間在辦公室涉嫌收受禮品禮金，遭到調查。近日官方公布調查結果，張某被免職處分。

據人民日報引用湖南西湖微信公號報導，7月12日，湖南常德西湖管理區聯合調查小組發布情形通報。

通報稱，近日網傳「湖南常德西湖國企老闆張祥端午期間收受工程老闆禮品禮金」問題。西湖管理區成立由區紀委監工委、區委會、區委組宣統部等多部門組成的聯合調查小組進行調查。經初步調查，相關情況基本屬實。經研究，已於7月12日上午對涉事人張祥進行免職處理。

目前，調查正在進行中，相關問題將依規依紀依法給予嚴肅處理，絕不姑息，後續調查處理結果將及時向社會公佈。

據大河報報導，稍早，一段「湖南常德某國企董事長張某在辦公室收售禮品」監視器畫面引發輿論關注。

影片發布者稱，畫面拍攝於今年6月端午節期間某國有獨資企業董事長辦公室。有大陸網友認出，涉事董事長系湖南豐潤農業發展有限公司負責人張祥。

7月12日，媒體聯絡常德市西湖區管委會紀委，電話無法接通。西湖區管委會組織宣傳統戰部工作人員則回應稱，區裡已關注到此事，目前區裡成立了聯合調查組，組織部分管人事的同事也在處理。

常德西湖區管委會辦公室工作人員稱，目前暫無調查結果，後續將會通報。

另據天眼查顯示，湖南豐潤農業發展有限公司成立於2013年，註冊資本1.2億人民幣，實繳8000萬，法人為張某，公司由常德市西湖管理區管理委員會100%控股。

精華 FAQ

  • 涉事者是湖南常德西湖管理區的國企負責人張祥，任職於湖南豐潤農業發展有限公司。外界指控他在端午期間於辦公室收受工程老闆的禮品禮金，已引發官方介入調查。

  • 西湖管理區成立聯合調查小組後，經初步調查認定相關情況基本屬實，並已於7月12日上午對張祥作出免職處理。官方同時表示，後續將依規依紀依法嚴肅處理。

  • 天眼查資料顯示，湖南豐潤農業發展有限公司成立於2013年，註冊資本為1.2億人民幣，實繳8000萬，法人為張某，且由常德市西湖管理區管理委員會100%控股。

端午節

上一則

「負責AI的主管被AI幹掉了」 杭州公司裁員 法院這樣判

延伸閱讀

長沙副處長占他人車位8天拒道歉 曝光後才賠償

長沙副處長占他人車位8天拒道歉 曝光後才賠償
父帶8顆蛋接考…湖南考生第一志願選這校 婉拒外界捐款

父帶8顆蛋接考…湖南考生第一志願選這校 婉拒外界捐款
經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮已予「免職」生效

經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮已予「免職」生效
楊珍妮遭卓榮泰令職場霸凌停職 揚言採法律行動

楊珍妮遭卓榮泰令職場霸凌停職 揚言採法律行動

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。（取材自微博）

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

2026-07-06 21:11
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動
遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣