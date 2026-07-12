我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

川普悼葛理漢：我認識最偉大的人之一 真正的愛國者

茂木敏充公開贊成南海裁決 中國外交部：日本想介入南海

記者賴錦宏/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年9月16日，中菲海警船在黃岩島附近發生撞船事件。(取自新浪微博)
去年9月16日，中菲海警船在黃岩島附近發生撞船事件。(取自新浪微博)

日本外務大臣茂木敏充12日就「南海仲裁案裁決」發布十年發表談話，中國外交部回應稱，茂木公然為非法「裁決」張目，攻擊指責中國合法主張，妄稱日本是南海事務的利益攸關方。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。這是日本想介入南海，攪亂地區。

據中國外交部網站消息稱，日本不是南海當事國，沒有資格對中國在南海的領土主權和海洋權益說三道四。二戰時，日本在中國犯下累累罪行，其中包括非法侵占中國南海島礁，給中國和中國人民帶來了深重災難。現在日本打著所謂「利害關係人」旗號，再次妄圖介入南海，這只會讓世界人民再次想起日本對外侵略擴張的歷史，更加警惕日本「再軍事化」圖謀。

中方稱，中國對南海諸島的主權和在南海的相關權益，是在漫長的歷史過程中確立的，有著充分的歷史和法理依據。中國在南海開展有關活動，合理合法，不容指摘。中國在南海的權利更不是一個臨時組成的所謂「仲裁庭」可以否定的。所謂「仲裁」越權審理、枉法裁判，所作出的「裁決」非法、無效，沒有拘束力，並嚴重損害《聯合國海洋法公約》的嚴肅性和權威性，嚴重衝擊國際法治。中國不接受、不承認有關「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

日本無視「裁決」荒謬之處，公然鼓吹「裁決」，實際上是「說一套、做一套」，充分暴露了其虛偽本質。依照「裁決」標準，如果連面積達0.51平方公里，有淡水可飲、有蔬果家禽可食的南沙群島中的太平島都不是島嶼，無法主張專屬經濟區和大陸礁層，那孤懸在太平洋的僅由兩塊面積不足10平方米的礁石組成的沖之鳥礁，日本又有何權利主張幾十萬平方公里的專屬經濟區。依照這個標準，日本的許多其他島礁也將失去主張海洋權益的依據。既然日本已發表聲明贊成「裁決」的內容，中方有理由認為，日方已依照相同標準，自願放棄相應的海洋主張。

文章稱，日本關心的根本不是國際法治，而是想介入南海，攪亂地區。一段時間以來，日本不斷加強同菲律賓的勾連，向菲律賓輸出武器裝備。日本曾數度派遣軍事力量，發射進攻飛彈，這些行動遠遠超出「自衛」範疇，是在突破日本憲法和國際法規制，挑戰戰後國際秩序。凡此種種，我們不禁要問，日本究竟意欲何為？

中方奉勸日本停止汙衊攻擊中國，停止在南海問題上搬弄是非，停止破壞南海和平穩定。中國將繼續堅定捍衛自身在南海的領土主權和海洋權益。任何試圖挑戰中國合法權益、破壞南海和平穩定的圖謀都注定破產。

精華 FAQ

  • 因為他就南海仲裁案裁決十年發表談話，公開為該裁決張目。中國外交部認為此舉攻擊中國合法主張，並藉「利益攸關方」名義介入南海，因此嚴詞譴責。

  • 中方認為日本不是南海當事國，沒有資格對中國在南海的領土主權與海洋權益說三道四，所謂關切只是想借機介入南海，攪亂地區局勢。

  • 中方指日本一面鼓吹裁決，一面又忽視裁決標準可能影響自身海洋主張，尤其拿太平島與沖之鳥礁作對比，認為日本立場虛偽，暴露其真正目的在於介入南海。

日本

上一則

AI短劇衝擊 院線電影男主角沒戲可拍 回四川老家賣菜

下一則

「負責AI的主管被AI幹掉了」 杭州公司裁員 法院這樣判

延伸閱讀

中國安部：南海仲裁案裁決 是「廢紙一張」

中國安部：南海仲裁案裁決 是「廢紙一張」
南海仲裁案10周年 中駐菲大使：中方堅決維權、加強管控

南海仲裁案10周年 中駐菲大使：中方堅決維權、加強管控
南海仲裁案10周年前夕 北京重申不接受、不承認

南海仲裁案10周年前夕 北京重申不接受、不承認
菲律賓有關南海領土主張 中國批：缺乏法理基礎

菲律賓有關南海領土主張 中國批：缺乏法理基礎

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。（取材自微博）

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

2026-07-06 21:11

超人氣

更多 >
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動
愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣