學者：開源情報已能掌握中國犯台能力 難解的是北京意圖

2025年9月3日中國舉行紀念第二次世界大戰結束暨抗日戰爭勝利80周年閱兵，戰略打擊群展示「巨浪-3」洲際潛射彈道飛彈。中方軍事專家判斷，本月6日試射的戰略飛彈很可能就是「巨浪-3」飛彈。(路透)

中國解放軍 一艘戰略核潛艇6日向太平洋公海試射一枚潛射戰略飛彈，引發外界關注究竟是「巨浪-2」還是「巨浪-3」。美媒分析指出，隨著開源情報快速發展，研究人員已能透過公開資料掌握大量中國武力犯台所具備的「能力」，但不代表能百分之百確定其「意圖」，理解中國的「意圖」不僅更加困難，也更加迫切。

中國解放軍一艘戰略核潛艇6日12時01分向太平洋相關公海海域，發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，多數研判認為這枚飛彈應是「巨浪-3」。不過台國安會秘書長吳釗燮在社群平台發文明確指出，共軍 發射的是「巨浪-2」。解放軍Ｘ帳號的發文則刻意模糊，將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。

澳洲洛伊研究所國際安全計畫主任傑文（Sam Roggeveen）等人近日於《外交政策》刊文指出，分析人士之所以會討論這些細節，說明研究人員能取得大量有關中國人民解放軍的技術資訊。

北京不忌諱曝光

文章分析，北京當局本來就樂於展示軍事實力。每當推出新武器時都會高調宣傳，例如去年舉辦的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵大典，就成了公開情報分析人員的重要資料庫。有時官方公布的內容甚至透露出比原本預期更多資訊。解放軍發布的宣傳影片也常被逐格分析。

另一方面，中國網路上仍持續流出大量非官方資訊，這或許是中國官方默許部分資訊流出，因為他們知道這些內容本身就具有宣傳價值。許多散播照片的軍事網紅，本身是出於民族主義情緒，希望向外界展示中國科技進步，不過他們也謹守份際，在發布照片時會將戰機編號等敏感資訊模糊化處理。

此外，公開發表的科學論文、商業衛星影像等管道，都讓外界得以一窺中國目前的軍事工業發展。

看得到能力 猜不透意圖

不過該文章指出，目前開源情報在解放軍研究上的許多進展，都集中在評估其「能力」，但「意圖」則因為更難判斷，相對較少有所突破。

比方說，對中國武力犯台所具備的能力，其實已有相當深入的了解。但即使能清楚看見一個國家的軍事準備，也不代表外界就能百分之百確定它真正的意圖。

作者點出，理解中國的「意圖」，不僅比評估其「能力」更加困難，也更加迫切。

軍事能力往往需要數十年才能建立，因此有充裕時間可以研究、分析。然而，一個國家的政治意圖，卻可能在極短時間內發生改變。而即使能充分掌握中國軍事能力，也未必能因此知道北京打算如何運用這些新獲得的力量。

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