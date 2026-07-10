「中國鎳王」技術性離婚？IPO前低價轉讓億元股給前妻

寧波力勤資源實際控制人蔡建勇，被質疑在在報A股時「技術性離婚」。（取材自都市快報橙柿互動）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔡建勇在A股申報前低價轉讓股份給前妻。

蔡建勇在A股申報前低價轉讓股份給前妻。 重點二： 每股0.00001元成交，約1250元換走1.25億元股票。

每股0.00001元成交，約1250元換走1.25億元股票。 重點三：力勤資源家族分紅、高薪與關聯交易同遭質疑。

全面註冊制實施後，滬深主板迎來首單「H回A」IPO。中國最大鎳礦貿易商、年營收超400億元人民幣的「鎳王」寧波力勤資源日前成功過會。然而引發市場震撼的，是55歲實際控制人蔡建勇在申報A股前「技術性離婚」，以每股0.00001元的極低價，將市值1.25億元的股份轉讓給前妻謝雯，成交總價僅約1250元。此舉讓網民調侃是「大股東的逃跑新姿勢」，更引發利益輸送與規避監管的強烈質疑。

都市快報橙柿互動報導，根據招股書披露，蔡建勇2024年分兩次向前妻轉讓合計約8%的公司股份，每次成交價僅約600多元。由於兩人在2025年申報A股前已完成離婚，深交所IPO未將謝雯認定為共同實際控制人。意味著她持有的股票上市後，鎖定期從實控人的36個月大幅縮短至12個月，減持限制更寬鬆。不少財經網民紛紛諷刺：「這婚離得真值錢，1250元換1.2億元」、「明眼人都看得出來是在為套現鋪路」。

除了「炸裂」的轉股操作，力勤資源的家族高薪與大額分紅也備受爭議；蔡建勇兩名任職副總經理的弟弟蔡建威與蔡建松均領取千萬級年薪，2025年兄弟三人合計薪酬高達6655萬元。此外，公司本次回A擬募資40億元，但近三年累計分紅卻高達13.23億元，2026年5月又加碼擬派發9.34億元。由於實控人家族持股超過六成，絕大部分分紅最終都流進自家口袋，被市場貼上「肥水不流外人田」的標籤。

在業務結構上，力勤資源也揭示出與印尼合作夥伴家族的深層關聯。持有公司16.30%股份的普通境外持股平台「FENG YI」，實際受益人為林女士家族。公告顯示，林女士家族控制的印尼兩大合作夥伴不僅是力勤資源核心的鎳礦供應商，還多次向力勤資源提供資金拆借與關聯擔保。受限於全球鎳資源高度集中的特徵，公司業務與東南亞深度綁定，境外員工占比高達九成以上。

財務數據顯示，力勤資源近三年盈利規模持續攀升，2025年淨利潤超28億元，近三年累計淨利暴漲170%。不過，在帳面現金充裕的背後，公司截至2025年底的有息負債合計約186億元，債務規模同樣龐大。力勤資源此次港股上市三年後回A再募資，儘管業績亮眼，但種種充滿爭議的家族化操作與潛在的減持風險，已讓不少投資人搖頭直呼：「這種企業真的不敢買」。