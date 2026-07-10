拼多多等中國科技巨頭買樓又買地

中國電商平台拼多多。(美聯社)

拼多多 近期購入位於上海陸家嘴濱江的星展銀行大廈整棟物業，字節跳動、京東等科技企業陸續買地建設總部園區，AI企業也紛紛購置長期辦公空間。曾經奉行「輕資產」的大陸互聯網企業，如今正開始把真金白銀投向房地產 。

一財網報導，業內人士認為，在核心城市辦公樓價格回調、企業現金儲備充裕以及AI產業快速發展的背景下，科技企業正從租賃辦公樓轉向配置總部資產，成為房地產大宗交易市場中一批新的重要買家。

拼多多於近期買下位於上海陸家嘴濱江的星展銀行大廈整棟物業。星展銀行大廈臨近上海地鐵2號線陸家嘴站，北面正對陸家嘴濱江，是一幢標準甲級寫字樓。大廈建築面積約4.6萬平方米，地上19層、地下3層，於2009年竣工，由上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司投資建設。竣工當年，新加坡星展銀行簽下部分樓層長期租約，並獲得大廈冠名權。

天眼查顯示，今年2月3日，一家名為「上海新拼姆樸動電子商務有限公司」的企業成立，註冊資本人民幣50億元，註冊地址正位於陸家嘴環路1318號，即星展銀行大廈所在地，公司董事為拼多多聯合創始人趙佳臻。

今年3月，拼多多在發佈2025年財報時宣佈成立新拼姆，未來三年計畫投入人民幣1,000億元，整合拼多多與Temu供應鏈資源。今年6月，拼多多又在雄安新區整體購置辦公樓宇。

事實上，在此之前，拼多多主要採取租賃辦公模式，其上海辦公地點包括金虹橋國際中心、藝豐中心、晶耀虹橋等項目。

一位房地產基金業內人士指出，近年來陸家嘴濱江多個整棟辦公物業陸續尋求出售，但價格較前幾年已有明顯回落，若買方一次性付款，交易價格往往還有進一步議價空間，星展銀行大廈此前並未公開掛牌出售，這更像是一筆典型的大宗資產場外交易。

近年來，字節跳動持續在北京、上海、深圳、杭州等地建設總部園區和研發基地；京東也在北京、宿遷、杭州、南京等城市佈局總部、物流及研發基地；隨著融資規模不斷擴大，智譜、月之暗面等AI企業也開始尋求長期總部辦公空間；零跑汽車、小鵬汽車等智慧汽車企業則陸續建設研發園區和總部基地。

科技企業集中買樓，既有市場環境變化的因素，也反映了企業發展階段和產業趨勢的變化。

一位跨國房地產服務機構人士表示，近幾年辦公樓大宗交易價格普遍回調，核心資產估值回落，而科技企業普遍資金充裕，在市場低位購入總部資產，不僅能夠鎖定長期辦公成本，未來也有望分享資產升值收益。

以拼多多為例，自2021年實現轉虧為盈以來，其現金儲備快速增長。截至2025年底，拼多多現金儲備已達人民幣4,223億元。在充裕現金支持下，斥資數十億元購置上海核心區總部物業，對企業而言既能滿足未來辦公需求，也是長期資產配置的一部分。

上述房地產基金人士表示，企業擁有自有辦公樓後，不僅可以避免未來租金上漲帶來的成本壓力，也有助於提升固定資產規模和資產負債表質量。

上述人士認為，AI企業需要的不只是辦公室，而是研發中心、算力基礎設施、資料中心等長期固定資產。隨著員工規模快速擴張，企業更傾向建設總部園區，而不是分散租賃辦公空間。各地政府也在積極引入科技企業總部項目，在土地、產業政策等方面給予支持，進一步降低企業自建、自持辦公資產的成本。