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南海仲裁案10周年前夕 北京重申不接受、不承認

記者廖士鋒／即時報導
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中國外交部10日重申不接受、不承認「南海仲裁案」；圖為南海民主礁。（路透）
中國外交部10日重申不接受、不承認「南海仲裁案」；圖為南海民主礁。（路透）

南海仲裁案10周年即將到來，北京方面10日重申「不接受、不承認」，也強調不會接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

2016年7月12日南海仲裁案到現在即將10年，中國外交部發言人毛寧10日在回答路透社記者提問關於南海仲裁案裁決10周年，且菲律賓今天表示，將繼續推動達成「南海行為準則」，並以仲裁裁決作為不可動搖的基礎時，作上述回應。

毛寧表示，中國已經多次闡明所謂「裁決」非法、無效，沒有拘束力，中國不接受、不承認。我們也不會接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

毛寧並說，制定「南海行為準則」是落實「南海各方行為宣言」的重要舉措，也是中國和東協國家的重要共識。中國始終致力於同東協國家加快推進磋商，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。她強調，所謂「裁決」與「準則」毫無關係，「菲方不要以所謂『裁決』給『準則』的達成製造障礙」。

值得注意的是，指標性中共官媒人民日報10日分別在3版與12版，刊登文章批評南海仲裁案，兩文的作者分別署名「寰宇平」、「宗海平」。

「宗海平」強調，「南海仲裁案」不僅無助於解決中菲在南海的爭端，反而使南海問題更為複雜。所謂「裁決」損害「聯合國海洋法公約」的完整性和權威性，危及其他國家和國際社會整體利益。國際社會應引以為戒。

針對中華民國政府實控的太平島，「宗海平」指出上植被茂盛，有井水可飲，有椰子、香蕉、青菜、家禽可食。「仲裁庭」的裁定完全不符合「公約」第121條的規定和南海地理事實，根本不是在解釋「公約」，而是「肆意造法」，改寫了「公約」。

「寰宇平」則指，國家同意是國際爭端解決機制的基石，任何仲裁程序的啟動，都必須建立在當事方合意的基礎之上，菲律賓單方面提起「仲裁」，違背了與中國雙邊協議中通過直接談判解決爭議的承諾，更違反了「南海各方行為宣言」規定，觸犯了「禁止反言」的國際法準則。

「寰宇平」強調，當前「準則」磋商已進入關鍵階段，凝聚著地區國家排除外部干擾、共護南海和平的共同意志，也代表著南海問題的正確解決方向。菲律賓今年擔任東協輪值主席國，「在維護地區團結、推動區域合作方面肩負重要責任，理應順應大勢，摒棄單邊對抗的錯誤做法，回到通過雙邊對話協商解決爭議的正軌」。

精華 FAQ

  • 中國外交部重申，所謂南海仲裁裁決非法、無效且無拘束力，因此北京明確表示不接受、不承認，也不會接受任何基於該裁決衍生的主張或行動。

  • 毛寧表示，制定南海行為準則是落實南海各方行為宣言的重要舉措，與所謂裁決毫無關係。中方稱準則磋商應由中國與東協國家共同推進，不應被仲裁爭議干擾。

  • 兩篇署名文章批評南海仲裁案無助解決中菲爭端，反而使問題複雜化，並指其損害公約權威、違背雙邊談判承諾。文中還提及太平島，稱仲裁庭裁定不符地理事實與公約規定。

中共

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