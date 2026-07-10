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中國突宣布禁止氦氣出口 原因可能是這個

記者林則宏／即時報導
中國商務部10日傍晚突然公告，即日起對氦氣實施臨時禁止出口管理。路透
中國商務部10日傍晚突然公告，即日起對氦氣實施臨時禁止出口管理。路透

中國商務部10日傍晚突然公告，即日起對氦氣實施臨時禁止出口管理，但並未說明原因。氦氣是半導體製造不可或缺的關鍵資源，中國並非氦氣主要生產國，卻是全球主要氦氣消費國。此一訊息可能顯示，中國正面臨氦氣供給緊張的問題。

根據美國地質調查局2026年2月發布的2025年全球氦氣產量估算數據，全球氦氣市場高度集中，美國和卡達是占絕對主導地位的主要供應國，俄羅斯、阿爾及利亞居次。

今年3月底，中國中信證券曾發布一份報告指出，根據中國海關總署的數據，中國作為「貧氦」國家，2024年84%氦氣來自進口，其中超過60%的氦氣來自卡達。因此，中東戰爭對卡達氦氣生產、運輸的影響，同步牽動著中國的產業鏈安全。

中國華鑫證券今年6月5日發布的研究報告則指出，2026年2月底，荷莫茲海峽因美伊衝突封鎖，切斷了卡達自波斯灣出口氦氣的海運路線，開啟本輪全球氦氣危機；2026年4月，俄羅斯宣布對氦氣實施至2027年底的臨時出口管制，對亞洲配額壓縮至2025年同期的40%，進一步加劇氦氣短缺。

報告稱，卡達和俄羅斯是全球氦氣核心生產國，兩國合計產量占全球總產量近50%。而中國作為全球第二大氦氣消費國，2025年對外依存度高達84%，進口高度集中於卡達（46%）和俄羅斯（35%）。本次危機中，中國氦氣供應缺口達到6成以上，中國國內40L瓶裝氦氣價格快速升至人民幣530元/方以上。

華鑫證券表示，受光纖、半導體等下游高增長需求拉動，預計2026年全球半導體級氦氣需求將增長9%。氦氣需求的高增長與供給的相對緊缺在2026年同時出現，即使荷莫茲海峽在近期重開，預計中國仍將面臨近半年的氦氣緊張。

精華 FAQ

  • 中國商務部10日傍晚公告即日起禁止氦氣出口，但未公布原因；外界根據內文推測，這可能反映中國本身也面臨氦氣供給緊張，需優先保障國內半導體等產業使用。

  • 因為中國是氦氣主要消費國之一，2025年對外依存度高達84%，而且進口來源集中在卡達46%與俄羅斯35%。一旦中東局勢或俄方管制變動，供應就會快速吃緊。

  • 報告指出，中國氦氣缺口已超過6成，40L瓶裝氦氣價格升至人民幣530元/方以上；若全球半導體級氦氣需求再增長9%，即使航道重開，短期內仍可能延續緊張。

商務部 俄羅斯

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