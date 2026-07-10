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巴威颱風來了 中國預測將為浙閩帶來驚人降雨

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巴威颱風正逐漸逼近浙閩沿海，預估將帶來驚人雨量。圖／取自中國中央氣象台網站
巴威颱風正逐漸逼近浙閩沿海，預估將帶來驚人雨量。圖／取自中國中央氣象台網站

中國中央氣象台預估，巴威颱風將於周日（12日）凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸。受西南季風和巴威共同影響，未來三天，浙江東南部和福建東北部局部地區累計雨量將達500～600毫米，台灣局部地區甚至可能超過1,000毫米。

據央視新聞報導，10日15時起，巴威外圍螺旋雲系就已經開始影響中國近海海域。報導稱，目前巴威環流依然非常龐大。10日15時，巴威雲系面積約有158萬平方公里，體量遠超過普通颱風。相比體型小巧的颱風，超大型颱風自帶海量水汽儲備，造雨能力、覆蓋範圍、影響時長都不可小覷，即便身處千里之外，也可能被波及。

中國中央氣象台指出，10日22時，巴威颱風距離浙閩交界東南方向約720公里，將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動。

央視新聞提醒中國民眾，巴威將給中國帶來非常明顯的風雨過程。

浙江省應急管理廳總工程師胡堯文告訴中新社，盡管巴威強度有所減弱，其近中心風力由17級以上降至13級，但很大可能將正面登陸浙江，帶來強風大雨影響，特別是溫州、台州、麗水局部地區可能發生特大暴雨。

為此，浙江目前已轉移逾53.4萬人。浙江沿海58條水路客運營運航線已全部停航，全省10日取消航班達69架次。

精華 FAQ

  • 中國中央氣象台預估，巴威颱風將於12日凌晨，在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸，並以每小時20公里左右速度向西北移動，對浙閩地區造成直接威脅。

  • 受西南季風與巴威共同影響，未來3天浙江東南部、福建東北部局部地區累計雨量可達500至600毫米，台灣局部地區甚至可能超過1,000毫米，雨勢相當驚人。

  • 浙江已轉移逾53.4萬人，沿海58條水路客運航線全部停航，全省10日取消航班69架次。官方也提醒，溫州、台州、麗水等地可能出現特大暴雨與強風。

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