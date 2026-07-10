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中國突宣布 對氦氣實施「臨時禁止出口管理」

記者廖士鋒／即時報導
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中國官方10日突然宣布氦氣實施臨時禁止出口管理。（圖／截自中國商務部官網）
中國官方10日突然宣布氦氣實施臨時禁止出口管理。（圖／截自中國商務部官網）

中國商務部官網10日傍晚突公告，宣布決定對氦氣實施臨時禁止出口管理。

這份公告由中國商務部與海關總署聯合發布，文號為2026年第29號。公告稱依據中國「對外貿易法」有關規定，商務部、海關總署決定對氦氣（海關商品編號：2804290010）實施臨時禁止出口管理。

官方指出，本公告自公布之日起執行，後續相關調整將另行公告。

中國「中國工業氣體工業協會」隨後發文指出氦氣被譽為「氣體晶片」，是重要的戰略資源，「事關經濟發展、人民健康和國家安全」。

據統計，2025年中國國內氦氣總供應量5818噸，進口量4913噸，對外依存度仍高達84%。氦氣資源的穩定供應對於維護中國半導體、醫療、航空航太等戰略性新興產業鏈安全具有不可替代的重要意義。2026年以來，伴隨著全球地緣政治格局變化，全球氦氣市場也步入了新的動盪週期，中國氦氣供應面臨了前所未有的嚴峻挑戰。

文章強調，2月底，荷莫茲海峽因美以伊衝突封鎖，切斷了卡達自波斯灣出口氦氣的海運路線；4月，俄羅斯宣布至2027年底對氦氣實施臨時出口管制，對亞洲配額壓縮至2025年同期的40%。卡達和俄羅斯是全球氦氣核心生產國，兩國的產量占全球總產量近50%，中國氦氣進口高度集中於卡達（約54.6%）和俄羅斯（約44%）。兩大核心氣源地同步受挫，中國國內進口管道承壓顯著，氦氣供應缺口達六成以上。自美伊衝突以來，中國國產高純管束氦氣市場均價最高漲至每立方公尺達人民幣494.5元，比2月28日上漲664.7%，進口氦氣均價515元，上漲528.0%。

文章認為，當前中國官方對氦氣實施臨時禁止出口管理，是保障氦氣資源安全、引導氦氣規範流通，進而推動中國氦氣及相關行業高品質發展的重要舉措，有利於維護全球氣體供應鏈穩定。主要體現在：一、有利於優先滿足中國國內重要產業需求，二、有利於穩定中國國內預期，促進氦氣的供應和價格同步平穩恢復。三、有利於引導氦氣產業轉型升級。

精華 FAQ

  • 中國商務部與海關總署聯合公告，自公布之日起對氦氣實施臨時禁止出口管理，相關調整將另行公告，顯示官方先行收緊出口以確保國內供應安全。

  • 官方與相關協會認為，氦氣是半導體、醫療、航空航太等產業的重要戰略資源，限制出口可優先滿足國內需求、穩定預期與價格，並促進產業高品質發展。

  • 內文指出，中國氦氣進口高度依賴卡達與俄羅斯，兩地又因地緣衝突與出口管制受挫，導致供應缺口擴大、價格飆升，進一步加劇國內供應壓力。

商務部

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