調查：53%香港人認退休需500萬港元 僅15%達標

一份調查結果顯示，高達53%香港受訪者認為退休至少需要500萬元以上，然而，實際上僅有15%擁有同等金額的流動資產。(香港中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 調查顯示香港人對退休所需金額期待遠高於現實，醫療開支與長壽風險成主要焦慮，反映港人普遍欠缺完整退休規畫。

香港 連續10年蟬聯全球最長壽地區，非牟利機構黃金時代基金會9日發布「退休 生活規畫調查報告2026」，有53%受訪者認為退休需至少500萬元（港元，下同，約63.8萬美元），僅15%持有同等流動資產，逾四成每月只能儲備5000元或以下，其中醫療開支成最大隱憂。

大公、文匯報報導，黃金時代基金會創會主席容蔡美碧指出，香港市民在面對長壽時代的財務儲備、醫療開支及身心準備上，均存在顯著的「期望與現實」落差。約九成受訪者最重視醫療與健康，反映「醫療焦慮」為退休信心核心；她提出退休規畫三大支柱：健康醫療、財務資產，以及生活社交意義（如興趣、進修、社交與義工服務），呼籲各界推動創新思維，助市民及早全方位部署。

基金會在今年6月以網上問卷方式訪問505名橫跨各年齡層的香港市民，了解他們對退休生活規畫的部署。調查結果顯示，高達53%受訪者認為退休至少需要500萬元以上，然而，實際上僅有15%擁有同等金額的流動資產，更有超過四成市民每月僅能撥出5000元或以下作退休安排，反映隱形養老危機迫在眉睫。

逾九成受訪者強調「長壽之都」必須涵蓋完善的醫療及健康照顧，超過三成半人直指醫療支出是退休後最重要的開支。雖然73%受訪者未有詳細的退休生活規畫，但對退休生活有明確想像畫面（如重拾興趣、社區參與），顯示市民缺乏轉化想法的具體行動。

另外，長壽經濟誘發「長壽焦慮」，退休規畫是否充足，取決於現有資產與預期退休資金的差距。不少受訪者雖有安排仍感不足，只因退休年期由過往的10至15年，延長至現今的20至40年甚至更長，傳統思維已難應對。

黃金時代基金會創會主席容蔡美碧呼籲各界關注退休生活的規畫，香港已連續10年蟬聯全球最長壽地區。展望未來，人口高齡化將成為社會常態，退休不再只是離開工作的時間點，更是人生下半場的起點，需要被妥善設計的長期旅程。調查顯示大部分香港人並未準備好迎接長遠的退休生活。

中銀人壽執行總裁鄧子平指出，隨著長壽時代來臨，理想的退休規畫早已超越單純的財務儲備，持續增長的醫療成本和通脹風險將成為大眾晚年生活的核心痛點。