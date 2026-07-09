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中朝友好條約65周年 北韓內閣總理朴泰成明率團訪中

記者謝守真／即時報導
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2025年10月，中國國務院總理李強（左）訪問北韓，與北韓內閣總理朴泰成會晤。圖...
2025年10月，中國國務院總理李強（左）訪問北韓，與北韓內閣總理朴泰成會晤。圖／取自中國政府網微博

中朝關係進來持續回暖。中國外交部9日宣布，在「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年之際，北韓內閣總理朴泰成將於7月10日至12日率團訪問中國，雙方將共同舉辦相關紀念活動。

中國外交部9日舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。針對朴泰成將訪問中國，毛寧表示，中朝是傳統友好鄰邦，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。

毛寧提到，今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年，雙方商定將共同隆重舉辦紀念活動。中方願同朝方一道，以兩黨、兩國最高領導人重要共識為指引，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

此前，中國外交部宣布，應中國共產黨中央委員會、中華人民共和國政府邀請，朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會副委員長、內閣總理朴泰成將於7月10日至12日率朝鮮民主主義人民共和國黨政代表團對中國進行正式訪問，並出席「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年紀念活動。

近來，中國與北韓的關係持續回暖。新華社報導，習近平此前於6月8日對北韓進行2天國是訪問，這是他時隔7年再訪平壤，同時是他今年首次出國訪問。習近平在結束此行時曾說，他與北韓領導人金正恩就發展新時代中朝關係達成重要共識，並就維護地區和世界和平穩定深入交換意見。「中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰。」兩人上一次見面是2025年9月，當時金正恩到北京參加「九三閱兵」。

隨後，在7月1日為中共建黨105周年，金正恩當日致電習近平祝賀，並重申推動朝中關係發展，形容兩人近期於平壤會晤為「歷史性契機」，強調將加強兩國互信與友誼。朝中社5日報導，習近平覆電感謝祝賀，並表示願與金正恩一道落實雙方重要共識，引領中朝關係長期健康穩定發展。習近平並指，中國共產黨和朝鮮勞動黨長期在革命與建設歷程中休戚與共，為兩國友誼延續注入動力。

精華 FAQ

  • 中國外交部宣布，朴泰成將以北韓內閣總理、黨政代表團團長身分正式訪中，時間為7月10日至12日，共3天，並出席相關紀念活動。

  • 雙方將共同舉辦「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年紀念活動。中方表示，這是延續傳統友好、加強戰略溝通的重要安排。

  • 報導指出，中朝關係近來持續回暖。習近平6月訪朝、金正恩7月致電祝賀建黨周年，雙方互致賀電並重申落實共識，顯示關係正朝穩定發展。

北韓

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