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美批中試射戰略飛彈通報不足 中外交部：符合國際慣例

記者謝守真／即時報導
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中國外交部發言人毛寧。美聯社
中國外交部發言人毛寧。美聯社

外媒8日引述美國官方人士透露，中國在試射潛射戰略飛彈前幾個小時才通知美國，且提供細節不充分。對此，中國外交部9日下午表示，中方已及時發布相關資訊，並事先向美國等進行通報，批評美方對中國正常飛彈試射「說三道四」是雙重標準。

中國外交部9日舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。針對路透提問關於中方此前飛彈試射，美國國務院批評中方通報過晚且細節不足，並表示中方的通報未達到「五常」（聯合國安理會五個常任理事國）既定標準的各項要求。毛寧回應，「正如中方多次強調，這次試射活動是年度軍事訓練的例行安排，旨在驗證有關武器系統的可靠性、安全性和有效性，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定的國家和目標。」

毛寧接著說，「中方及時發布了相關資訊，事先向美國等進行了通報，體現了中國軍隊的開放和透明。」她指，美國作為世界上唯一一個真正使用過核武器的國家，也是擁有世界上最龐大、最先進核武庫的國家，每年都組織核潛艇戰略飛彈發射，卻對中國正常的飛彈發射說三道四、指手畫腳，是典型的雙重標準和霸權主義。「美方應當客觀理性看待中國國防和軍隊建設發展，切實維護全球戰略穩定。」

路透報導，美國國務院一名官員表示，中國在發射前幾個小時才通知美國，且提供的細節不充分，「遠未達到其他所有五常核武器國家所遵循的標準」；據1968年「不擴散核武器條約」，這些國家也是目前唯一被公認的核武器國家。

該官員指出，此次試射正值中國快速且不透明擴充核武器之際，引發地區高度關注。美方認為，在未透過既有外交機制進行事先通報的情況下，發射可搭載核彈頭的飛彈並不負責任，並敦促北京就戰略穩定與軍控議題展開「有意義的對話」。同時，美方表示仍將履行對盟友及夥伴的防務承諾。

據新華社，6日12時01分，中共海軍一艘戰略核子潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，並準確落入預定海域。報導稱，此次試射是中方年度軍事訓練的例行安排，已事先向相關國家作出通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。相關消息公布後，引發日本、澳洲及紐西蘭等國高度關注。

精華 FAQ

  • 美方指中國在發射前幾個小時才通知，且提供的細節不足，認為未達五常核武國應有的通報標準，並批評此舉在軍控與戰略穩定上不夠負責。

  • 毛寧表示，這次試射是年度軍事訓練的例行安排，已及時發布資訊並事先向美國等國通報，符合國際法與國際慣例，並非針對任何特定國家或目標。

  • 因為該潛射戰略飛彈可搭載核彈頭，且發射位置涉及太平洋海域，周邊國家擔心區域戰略風險升高，也關注中國核武擴充與透明度問題。

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