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巴威颱風是個「巨無霸」恐波及大半個中國

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巴威颱風來勢洶洶，圖為7月9日福建廈門高崎閩台中心漁港景象，許多船隻已提前進港避...
巴威颱風來勢洶洶，圖為7月9日福建廈門高崎閩台中心漁港景象，許多船隻已提前進港避風。新華社

中國國家防汛抗旱總指揮部指出，巴威颱風11日前後將正面登陸中國東南地區並可能北上，災害風險高，防汛形勢嚴峻複雜。澎湃新聞形容，巴威是個體量驚人的「巨無霸」，不僅中國東南沿海將面臨挑戰，更可能是一場波及大半個中國的風雨大考。

報導稱，巴威颱風7月2日生成後，不到兩天就完成強度「四連跳」；雲系直徑超過1,300公里，足以覆蓋中國東部4、5個省份。中國中央氣象台首席預報員向純怡警告，巴威登陸中國時強度大，風雨影響不容小覷。

中國中央氣象台預計巴威將於11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海，11日晚在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海二次登陸。登陸中國時，風力將達13至15級。登陸後，巴威將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

福建省氣象局首席服務專家江曉南表示，巴威如先登陸台灣，受到台灣地形影響，中心強度可能會弱一些，但同時它的緯度會相對偏南，這樣對福建整個風雨影響的範圍會更大。

如不登陸台灣，而從台灣以北海域經過直接登陸閩浙沿海，那颱風登陸中國時的強度會更強，中心位置有可能更北一點，福建的風雨影響更集中在福建東北部地區。

對於巴威登陸中國後的路徑，向純怡指出，13日後的路徑不確定性仍然較大：一種可能是在湖北、安徽、河南交界處附近轉向東北方向移動，進而影響中國北方；另一種可能是其在西行過程中逐漸減弱消失。

她指出，北上颱風「危險性」的四個核心因素：

一、登陸後仍有持續的水汽供應。颱風北上過程中，往往能與副熱帶高壓南側的東南風或西南風系統相結合，形成明顯的水汽輸送通道，為颱風源源不斷地輸送能量；

二、與冷空氣交匯，釋放大量能量。颱風進入中緯度地區後，與北方冷空氣相遇，冷暖氣團交匯加大大氣不穩定度，降水強度急劇增強；

三、移速減慢甚至停滯，延長影響時間。颱風北上過程中有時會受到「高壓壩」阻擋，在某地區移動緩慢甚至停滯，造成持續數日的強降水；

四、地形抬起「放大器」作用。水汽遭遇山脈地形時受抬升影響，降水進一步增幅和加劇。

向純怡說，正是上述多重因素疊加，使得北上颱風往往比單純登陸的颱風更具破壞力，影響範圍更廣、持續時間更長、致災風險更高。尤其，近期湖南、湖北、山東、遼寧、吉林等地，受梅莎颱風（中國譯為「美莎克」）殘餘環流北上影響，剛遭遇過一輪強降雨，土壤含水量已經飽和。

精華 FAQ

  • 因為它體量大、增強快，雲系可覆蓋中國東部多省；若北上後持續獲得水汽並與冷空氣交會，降雨與影響範圍都會明顯擴大。

  • 中央氣象台預計它11日白天先登陸或擦過台灣北部沿海，11日晚再於福建福清至浙江溫嶺一帶沿海二次登陸，登陸時風力可達13至15級。

  • 因為北上時可能持續獲得水汽、與冷空氣交匯、移速變慢甚至停滯，還會受山脈抬升加強降雨，導致影響更久、範圍更廣、致災風險更高。

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