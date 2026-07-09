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福建晉江鞋廠火災已致28死

記者陳湘瑾／台北即時報導
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福建晉江「輝騰鞋業」工廠9日中午12點4分發生火災，截至目前已造成28人死亡。圖...
福建晉江「輝騰鞋業」工廠9日中午12點4分發生火災，截至目前已造成28人死亡。圖／取自新華社

福建晉江「輝騰鞋業」工廠9日中午12點4分發生火災，中國官媒報導指「造成重大人員傷亡」，事發9個多小時後，官媒報導稱，從相關部門了解到，這場火災事故已造成28人死亡。

此前報導未提及確切死傷人數未知，有現場指揮救援負責人下午表示，有人員被困失聯，救援人員目前還無法進入過火現場，救援還在進行中。

福建晉江市消防救援局今天下午發布通告，中午12時4分，泉州市消防救援支隊指揮中心接到報警稱，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。

事發後，當地消防救援隊伍調派183人、35車到場處置。中國應急管理部則要求全力組織火災撲救，核清人員情況，搜救被困人員和救治傷員，同時要查清火災原因。

據報導，晚上6點半左右，火災現場仍然濃煙滾滾，多台消防車持續向起火處噴水，20多輛救護車在現場待命。截至晚上8點半，救援還在進行中。

中共總書記習近平要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責，並指今年以來，中國國內「發生多起重大生產安全事故」，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全。

中國國務院總理李強作出批示指出，要全力組織搜救，做好善後處置，防範次生事故，同時盡快查明原因，依法嚴肅追責。國務院安委辦也要求嚴防重特大事故發生。

精華 FAQ

  • 根據官媒後續報導，這場發生在晉江輝騰鞋業工廠的火災，已確認造成28人死亡。事發當時仍有人員被困失聯，救援工作持續進行。

  • 火災發生於9日中午12時4分，地點是泉州市晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房。消防單位調派183人、35車到場，救護車也在現場待命支援。

  • 習近平與李強都要求全力搜救被困人員、做好善後處置並防範次生事故，同時盡快查明火災原因，依法嚴肅追責，國務院安委辦也要求防止重特大事故再發生。

習近平 中共

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