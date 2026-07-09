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黑煙蔽天…福建晉江一鞋廠發生火災 官方：多人傷亡

記者謝守真／即時報導
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福建晉江「輝騰鞋業」9日中午發生火災，已傳出有人員傷亡。圖／取自澎湃新聞微博
福建晉江「輝騰鞋業」9日中午發生火災，已傳出有人員傷亡。圖／取自澎湃新聞微博

福建晉江「輝騰鞋業」9日中午發生火災，已傳出有人員傷亡，但具體情況尚不清楚。從附近民眾拍攝的影片可清楚看到，有不少人受困火場。中國應急管理部表示，已派出聯合工作組赴現場指導救援，要求全力組織火災撲救、搜救被困人員及救治傷員，目前當地消防救援隊伍正持續處置。

新華社報導，中國應急管理部調度部署福建泉州晉江市發布「火情通報」指，9日12時許，福建泉州晉江市輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，造成人員傷亡。接報後，應急管理部持續調度部署救援處置工作，要求全力組織火災撲救，迅速核清人員情況，全力以赴搜救被困人員和救治傷員，同時要查清火災原因，採取有效措施，嚴防類似事故再次發生。應急管理部、國家消防救援局派出聯合工作組緊急趕赴現場指導救援處置。

通報並稱，火災發生後，當地消防救援隊伍調派183人、35車到場處置，目前火災正在全力撲救中。

同時，星島頭條指出，泉州市消防支隊指揮中心於9日中午12時04分接報，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。現場為鞋業廠房起火，火場有人員被困，目前火勢仍在撲救中。

報導提到，網傳影片顯示，工廠起火期間現場濃煙密布，有人員逃至天台避難。由於火勢逼近，部分人員脫衣並利用消防水柱降溫，現場情況相當驚險。另有影片顯示，大火已蔓延至廠房頂層，濃煙直沖天空，有員工被困樓頂。

公開資料顯示，晉江是中國知名鞋業生產基地，素有「中國鞋都」之稱，擁有3,000多家製鞋企業，占全國運動休閒鞋產量四成。陳埭鎮則是當地製鞋業核心區域，鞋材企業密集，相關生產場所火災風險因素較高。

報導指出，過去當地亦曾發生多起鞋廠火災事故，部分涉及「三合一」廠房（生產、倉庫、宿舍混雜）安全隱患。目前，輝騰鞋業火災原因及具體傷亡情況仍待進一步確認。

福建晉江「輝騰鞋業」9日中午傳出火警，火勢一度相當兇猛，目前傷亡情況仍不明。圖／...
福建晉江「輝騰鞋業」9日中午傳出火警，火勢一度相當兇猛，目前傷亡情況仍不明。圖／截自央視新聞

精華 FAQ

  • 通報指出，火災發生在9日12時許，泉州晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號的輝騰鞋業有限公司廠房起火，現場火勢持續蔓延，且已有傷亡傳出。

  • 應急管理部已與國家消防救援局派出聯合工作組趕赴現場，要求全力撲救、迅速核清人員情況、搜救被困者並救治傷員，同時查明原因、防止類似事故再發。

  • 當地消防救援隊伍已調派183人、35車到場處置，現場仍在全力撲救。網傳影片顯示有員工逃至天台避難，部分人被困樓頂，具體傷亡數字仍待確認。

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