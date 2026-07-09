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梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯

記者謝守真／即時報導
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據新華社，廣西南寧市9日召開第3場防汛救災新聞發布會，表示目前包括南寧六藍水庫潰...
據新華社，廣西南寧市9日召開第3場防汛救災新聞發布會，表示目前包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，廣西共有39人死亡、9人失聯。新華社

颱風梅莎所夾帶暴雨肆虐中國廣西，造成嚴重洪災。央視新聞報導，廣西南寧市9日召開第三場防汛救災新聞發布會，表示目前包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，廣西共有39人死亡、9人失聯。

據新華社，南寧市副市長丁偉在新聞發布會上表示，經過進一步核實，南寧六藍水庫潰口洪災已造成26人死亡（其中5人身分待確定）、7人失聯。截至7月9日上午11時，南寧市共轉移安置群眾6.45萬人。其中，橫州市應轉移5.45萬人、賓陽縣應轉移9321人，均已全部安全轉移安置到位。因預測洪峰過境，涉及下游村莊可能被淹，賓陽縣較7日公布數據新增轉移群眾1171人。

南寧市已將自然災害救助三級應急響應提升為二級，向受災群眾提供衣物、飲用水、食品、藥品等生活物資，並組織4200餘人、1300餘車次開展清淤及垃圾清理，派出300餘名專業人員進行監測消殺，目前未報告聚集性疫情和突發公共衛生事件。

在基礎設施恢復方面，橫州市、賓陽縣通信基站正常使用率達87.7%，兩地已有6.3萬戶恢復供電，另已搶通恢復高速公路2條5個路段、國省道6條32個路段及農村公路47條。

此前，中國官方通報，受梅莎及持續豪雨影響，南寧橫州市六藍水庫6日發生潰堤，主壩缺口一度擴大至約100公尺，洪水灌入下游村莊，造成多地受災。

除人員傷亡外，當地多個養殖場所受損。每日經濟新聞指出，貴港動物園受洪水影響，園內部分動物籠舍受損，多種動物走失，包括斑馬、駝峰牛、梅花鹿、羊駝、孔雀等上百隻動物。園方表示，洪水造成基建損毀、動物死亡及走失，損失預估超過400萬元人民幣。

此外，南寧市賓陽縣一處養豬場遭洪水淹沒，大量生豬死亡。據上游新聞，賓陽縣農業農村局確認相關情況屬實，涉事養豬場為賓陽縣晶華種養有限公司，依養殖規模估算，死亡生豬約數千頭。目前現場積水仍嚴重，清理及處置工作正在進行。

洪災也造成部分養蛇場受損。紅星新聞指，橫州市雲表鎮一處養蛇場遭洪水沖毀，約800至900條蛇出逃，其中包括部分有毒蛇類。當地表示，目前有一名村民遭蛇咬傷，正在醫院接受救治。

另，央視新聞提到，橫州市已加強蛇傷救治與防控工作，緊急增加蛇毒血清儲備，開設蛇咬傷急救綠色通道，並透過村屯廣播、微信群及入戶通知等方式提醒居民做好防蛇避險。當地後續將持續推進災後救援、基礎設施修復及疫情防控等工作。

7月8日，救援人員在廣西貴港市西江教育園區轉移被困師生。新華社
7月8日，救援人員在廣西貴港市西江教育園區轉移被困師生。新華社

精華 FAQ

  • 根據官方最新通報，廣西此次洪災已造成39人死亡、9人失聯，其中南寧六藍水庫潰口洪災就造成26人死亡、7人失聯，災情相當嚴重。

  • 截至7月9日上午11時，南寧市共轉移安置6.45萬人，橫州市與賓陽縣應轉移人員均已安全安置到位，並持續提供衣物、飲水、食品與藥品等物資。

  • 南寧已將救助應急響應升至二級，動員4200餘人清淤消殺，並恢復通信、供電與道路；同時加強蛇傷救治、增備蛇毒血清，防範公共衛生風險。

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