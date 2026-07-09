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福建鞋廠火災傳「重大傷亡」習近平指示全力搜救

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福建鞋廠火災傳「重大傷亡」習近平指示全力搜救

記者陳宥菘／即時報導
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福建晉江「輝騰鞋業」7月9日12時4分發生火災，央視稍晚報導指「造成重大人員傷亡...
福建晉江「輝騰鞋業」7月9日12時4分發生火災，央視稍晚報導指「造成重大人員傷亡」。（新華社）

福建晉江「輝騰鞋業」工廠北京時間9日中午12時4分發生火災，目前確切死傷人數未知，但央視報導指「造成重大人員傷亡」。中共總書記習近平要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。當地消防救援局表示，目前明火已撲滅，但因現場有大量鞋材、鞋膠，滅火耗時5.5小時，現正逐層排查、搜救，因為隨時可能復燃。

影片來源：聯合新聞網

根據中國之聲9日晚間7時左右報導，福建省晉江市消防救援局局長杜振洲表示，火災發生後，消防第一時間就調派雲梯車、射水車，並組織內攻小組進入到樓頂進行滅火與搜救。雖然明火已撲滅，但現場存放有大量鞋材、鞋膠，撲滅過程已持續5個半小時。現在每個樓層仍有消防人員進行強攻滅火的處置，避免燒完的鞋材復燃，把煙熱排掉，避免次生災害，會在現場再觀察24小時。

央視報導，事故發生後，習近平高度重視並作出上述指示。他還提到，今年以來，中國國內「發生多起重大生產安全事故」，各地區各有關部門「要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，時刻繃緊安全生產這根弦」，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

報導表示，中國國務院總理李強作出批示指出，要全力組織搜救，做好善後處置，防範次生事故，同時盡快查明原因，依法嚴肅追責。國務院安委辦也要求嚴防重特大事故發生。根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。福建省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。

網傳影片顯示，工廠起火期間現場濃煙密布，有人員逃至天台避難。由於火勢逼近，部分人員脫衣並利用消防水柱降溫，現場情況相當驚險。另有影片顯示，大火已蔓延至廠房頂層，濃煙直沖天空，有員工被困樓頂。

目前，輝騰鞋業火災原因及具體傷亡情況仍待進一步確認。

精華 FAQ

  • 火災發生於北京時間9日中午12時4分，地點是福建晉江的輝騰鞋業工廠。報導指出事故已引發重大關注，目前確切死傷人數仍在進一步確認中。

  • 因廠內堆放大量鞋材、鞋膠等可燃物，火勢處置較困難，滅火共耗時5.5小時。消防目前逐層排查、搜救、強攻滅火，並持續排煙降溫，防止復燃與次生災害。

  • 習近平要求全力搜救、做好善後安撫，盡快查明原因並嚴肅追責；李強也批示要組織搜救、做好善後、嚴防次生事故。應急管理部已派工作組到場指導。

習近平 國務院 中共

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