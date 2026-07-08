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河南老君山景區招人看雲海 山頂住30天月薪6萬包食宿

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河南洛陽老君山景區。(老君山景區微信公眾號)
河南洛陽老君山景區。(老君山景區微信公眾號)

又一份「錢多事少」的景區工作引發熱議。8日一早，河南洛陽老君山景區在社交平台發布招募令，稱每年7、8月是老君山雲海出現頻率最高、觀賞效果最佳的時期，為了更好記錄雲海變化、及時呈現雲海奇觀，景區面向全國網友招募「雲海觀察員」，月薪高達6萬元，且食宿全包。

▲ 影片來源：YouTube＠新京報（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合界面新聞、極目新聞報導，此次招募報名時間為7月8日至7月15日，參與者需在抖音平台發布原創參與視頻，內容形式不限，並帶上指定話題「河南老君山招募雲海觀察員」或「我要去老君山做雲海觀察員」二選一即可參與。評選以話題下視頻點讚量為主要依據，同時綜合視頻內容質量、傳播效果及帳號合規情況，最終選出一名「老君山夏季雲海觀察員——觀小海」。

被選中的觀察員需在7月16日至8月15日期間，於老君山山頂連續居住30天，每日觀測雲海變化，並至少拍攝製作一條雲海短視頻對外發布。

據報導，推文發布僅約三小時，已有大量網友發布視頻報名，其中一位來自貴州的網友分享自己在雲南、貴州拍攝的雲海航拍視頻，稱自己雖不確定能否入選，但「努力參與了就不留遺憾」。老君山文旅集團副總經理周向毅表示，希望找到一位能在山頂住滿30天、每天看雲拍雲記錄雲的人，員工除外，「省得大家說不公平」。

資料顯示，老君山景區位於洛陽市欒川縣，是伏牛山世界地質公園、國家5A級旅遊景區，海拔2217米，集自然景觀與道教文化於一身。近年來，老君山憑藉短視頻平台頻頻出圈，2019年至2023年，僅抖音平台上定位老君山的視頻瀏覽量已超140億次，客流從76萬人次躍升至450萬人次，營收從1.8億元增長至約10億元；2025年全年綜合營收更達12.26億元。這背後離不開景區長期推行的「全員都是宣傳員」策略，鼓勵員工經營自媒體帳號宣傳景區，並多次向社會徵集短視頻並發放獎勵。

近期已有多個景區以類似「高薪+包食宿+新奇職缺」的招聘方式登上熱搜。恩施蝶舞清江·地心谷景區此前招募12名「最強見習生」，涵蓋創意策畫、旅拍攝影、演出NPC等崗位；河南漯河一動物園則以年薪10萬招募扮演黑熊的工作人員，要求全程不能說人話，只能以肢體動作與遊客互動。

河南洛陽老君山景區。(老君山景區微信公眾號)
河南洛陽老君山景區。(老君山景區微信公眾號)

精華 FAQ

  • 景區開出月薪6萬元、食宿全包的條件，招募1名雲海觀察員，工作內容是住在山頂30天，持續觀測雲海變化，並每天至少製作發布1條短視頻。

  • 報名時間為7月8日至7月15日，須在抖音發布原創參與視頻，題材不限，並帶上指定話題「河南老君山招募雲海觀察員」或「我要去老君山做雲海觀察員」之一。

  • 景區希望透過雲海觀察員更完整記錄夏季雲海，也延續「全員都是宣傳員」的短視頻行銷策略。老君山近年因抖音走紅，帶動客流與營收大幅上升。

河南 抖音

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