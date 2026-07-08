我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當庭助非法移民逃走 威州前法官被罰5000元免坐牢

播放數最高5陸劇 宋威龍「野狗骨頭」奪冠、「熾夏」CP感救回來了

廣西村民用抓木機洪水中撈豬 網：好像夾娃娃

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）
村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）

廣西連日暴雨引發嚴重洪災，加上水庫決堤導致多地受災嚴重，洪水不僅沖毀大量養殖場，更令許多毒蛇與動物「脫籠而出」。橫州市雲表鎮旭堂村的謝先生悲痛表示，家中木廠與豬場被毀，1.6萬頭豬全部被沖走，損失高達5000萬人民幣。村民用抓木機在洪水中打撈生豬畫面，成為洪災中有趣一面，網友笑稱「好像夾娃娃」。據了解，打撈上岸的豬等失主認領，無主豬將捐出。

▲ 影片來源：YouTube＠NazaDoyTV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合媒體報導，在災情嚴重的南寧賓陽縣，一則村民動用重型抓木機在急速河面上「夾豬」的影片在網路上瘋傳。畫面中，挖機伸出長長吊臂，將在洪水中掙扎的家豬逐一像玩夾娃娃機般精準撈回岸上，畫面引發網民熱烈討論。對此，賓陽縣有關部門向媒體證實視頻確有其事，強調「不是AI生成」。

現場村民表示，這些豬隻都是上游養殖戶的財產，任由牠們漂浮早晚會淹死，一旦腐爛更會有汙染河流的風險。而這場「水中撈豬」的救援行動難度極高，村民指出：「最大難度是控制抓木機力度，力度不足豬會逃出，力度太大又會把豬夾死。」目前村民已成功救回約八頭活豬，暫時安置在村民家中等待失主認領，若最終無人認領，將當作救援物資捐出。

村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）
村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）

村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）
村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）

村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）
村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）

另一邊，在橫州市雲表鎮的南新村，大片茉莉花田已被洪水完全淹沒。在深達脖頸的渾濁洪水中，多名救援人員身繫繩索游泳橫渡，與岸邊的豬場老闆娘合力拉緊繩索以穩住小船。參與救援的盧先生告訴記者：「能多保住一頭是一頭。」目前大夥正全力與時間賽跑，盡可能為農戶挽回經濟損失。

精華 FAQ

  • 新聞主要描述廣西連日暴雨與水庫決堤引發的洪災，以及村民、救援人員在災區搶救養殖財產的行動，其中最受關注的是用抓木機在洪水中打撈生豬。

  • 村民表示，漂浮在水中的豬若不及時救回，最後不是溺死就是腐爛污染河流，因此才動用抓木機協助打撈，盡量把還活著的豬隻先救上岸。

  • 目前救回的豬會先暫時安置在村民家中，等待失主前來認領；若最後仍無人認領，這些豬隻將作為救援物資捐出，避免資源浪費。

上一則

遭取消書展資格 香港榆林書店宣布明年「光榮結束門市」

延伸閱讀

暴雨襲中國3省 至少22死、40萬人受災 廣西洪水還釀「蛇」災

暴雨襲中國3省 至少22死、40萬人受災 廣西洪水還釀「蛇」災
中國廣西淹水「養蛇場被沖毀」已知1名女子遭毒蛇咬傷不治

中國廣西淹水「養蛇場被沖毀」已知1名女子遭毒蛇咬傷不治
颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓

颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓
湖南這隻鴨有靈性…母雞被洪水困住 牠游過去「背」上岸

湖南這隻鴨有靈性…母雞被洪水困住 牠游過去「背」上岸

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返