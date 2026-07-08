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中國十五五規畫：2030年國內出遊總花費7.7兆元人民幣

記者賴錦宏／即時報導
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中國文化和旅遊部近日印發《旅遊強國建設「十五五」規畫》。規劃提出，到2030年，...
中國文化和旅遊部近日印發《旅遊強國建設「十五五」規畫》。規劃提出，到2030年，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元人民幣。圖為遊客在河北唐山河頭老街景區觀看演出。新華社

中國文化和旅遊部近日印發《旅遊強國建設「十五五」規畫》。規畫提出，到2030年，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元人民幣（約1.13兆美元）。

據澎湃新聞，經中國國務院批覆同意，該規畫提出：到2030年，旅遊業高質量發展取得明顯成效，現代旅遊業體系更加完善，旅遊強國建設取得顯著進展。旅遊業的支柱產業地位更加穩固，旅遊業拉動內需、促進就業、活躍市場的作用進一步發揮，旅遊及相關產業增加值占國內生產總值比重穩步提升。

該規畫指，「民眾的旅遊獲得感、幸福感明顯增強，旅遊公共服務體系不斷完善，民眾旅遊滿意度持續提升，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元，旅遊的普惠性進一步凸顯。」

另，該規畫提到，盼「旅遊國際影響力顯著提升，入境旅遊規模效益不斷擴大」，目標是入境旅遊人次達到1.9億、總花費超過1,500億美元。「旅遊在展示中國形象、促進文明交流互鑑方面的作用更加彰顯，參與國際規則制定的能力和影響力不斷提升。」

規畫明確了統籌優化旅遊空間布局、培育壯大旅遊業發展新動能、豐富高品質旅遊供給、釋放旅遊消費潛力、完善旅遊公共服務、加強對外及對港澳台旅遊交流合作、推進旅遊業高效能治理、健全保障體系等重點任務。

精華 FAQ

  • 規畫提出，到2030年國內居民出遊人次達83億，國內出遊總花費達7.7兆元人民幣，藉此提升旅遊消費規模，進一步發揮拉動內需與活絡市場的作用。

  • 文件指出，旅遊業的支柱產業地位將更加穩固，並在促進就業、拉動內需、活躍市場方面發揮更大作用，同時帶動旅遊及相關產業增加值穩步提升。

  • 規畫希望入境旅遊規模效益持續擴大，目標是入境旅遊人次達1.9億、總花費超過1,500億美元，並提升中國形象展示、文明交流互鑑與國際規則參與能力。

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