路透：中國取消7月成品油出口限制

隨著波灣戰事穩定，中國已取消7月剩餘時間的成品油出口限制，並允許1家民營煉廠在暫停出口四個月後恢復出口。圖為4月7日，中國廣州1處加油站。中新社

路透8日引述消息人士稱，中國已取消7月剩餘時間的成品油出口限制，並允許1家民營煉廠在暫停出口4個月後恢復出口。

據4名了解情況的消息人士透露，由榮盛石化控股的浙江石油 化工有限公司已獲准在7月出口成品油。此前，該公司暫停出口超過3個月。

過去幾個月裡，獲准出口汽油、柴油和航空煤油的只有中國國有企業。其中2名消息人士稱，目前尚不清楚解除出口限制的措施是否會延續至8月。

報導指，中國商務部 和國家發改委尚未回覆傳真置評請求；榮盛集團也尚未回覆置評請求。

過去幾個月，在中國只有國營企業才被允許出口汽、柴油和航空燃油，且須每月申請出口量。

另2名消息人士說，煉廠計劃本月出口約300萬噸汽油、柴油和航空燃油，當中包括運往香港和澳門的保稅貨量，規模與去年平均出口量相當。不過他們表示，這些貨物的裝運安排仍在安排中，預計將於本周末前確定。

路透稍早報導，7月成品油出口量最初預計接近200萬噸；2位消息人士補充，目前尚不清楚8月是否會繼續解除出口限制。

另據彭博6月30日引述知情人士報導，北京已通知部分國有煉油企業，允許它們將汽油和柴油等燃料出口至更多國家，不再僅侷限於此前獲豁免的少數面臨燃料短缺的周邊國家。

聽取了北京當局簡報的知情人士也透露，這項新政策將適用於自7月起裝船的出口貨物。