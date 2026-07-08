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中國央行：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中央社台北8日電
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中國人民銀行（央行）8日在其官方微信發布消息指出，中國經濟仍面臨供強需弱、結構分...
中國人民銀行（央行）8日在其官方微信發布消息指出，中國經濟仍面臨供強需弱、結構分化、外部衝擊等挑戰，接下來將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，促進經濟穩定增長和物價合理回升。（中通社）

中國人民銀行（央行）8日在其官方微信發布消息指出，中國經濟仍面臨供強需弱、結構分化、外部衝擊等挑戰，接下來將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，促進經濟穩定增長和物價合理回升。

中國人民銀行指出，其貨幣政策委員會2026年第二季度（總第113次）例會於7月4日召開，會議由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持。

會議分析了中國內外經濟金融形勢，認為當前外部環境更加複雜多變，世界經濟增長動能疲弱，地緣衝突和經貿摩擦多發頻發，主要經濟體經濟表現分化，通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性。

會議認為，中國經濟運行總體平穩、向新向優，高品質發展取得新成效，但仍面臨供強需弱等問題和挑戰。要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定增長和物價合理回升。

會議也指出，要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，增強銀行資本實力。

會議也強調，央行要統籌好總供給和總需求的關係，著力擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。

精華 FAQ

  • 央行貨幣政策委員會認為經濟仍有挑戰，因此將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，並加大逆週期與跨週期調節力度，以維持經濟穩定增長。

  • 會議指出，中國經濟雖總體平穩並持續向新向優，但仍存在供強需弱、結構分化，以及外部衝擊等問題，內外環境都較為複雜。

  • 央行要求大型銀行發揮服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，同時增強銀行資本實力，提升金融支持經濟的能力。

央行

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