我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊停火破局 川普：諒解備忘錄已完了

圖輯／鋼梁彎曲如被捺熄的香菸 曼哈頓37層大樓有倒塌風險

中國國台辦：谷立言把自己當太上皇 違背川普表態

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國台辦發言人陳斌華。(圖／截自台海時刻直播)
中國國台辦發言人陳斌華。(圖／截自台海時刻直播)

針對美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言近日稱，沒什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」，更能有效嚇阻衝突，谷立言也與台外長林佳龍邀集多名邦交國的駐台代表，重申對台承諾。中國國台辦發言人陳斌華8日在例行記者會表示，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，言行違背了美國總統川普的嚴肅表態，破壞台海和平穩定。

陳斌華表示，台灣問題是中美關系中最重要的問題，是今年5月中美元首會晤的重點議題之一。川普在會晤後公開表示不希望看到有人搞「獨立」、不想美軍跋涉9,500英里去打仗、不要當台獨靠山、不輕易承諾對台軍售。中方嚴肅看待美方的政治表態與行動。

陳斌華指，一段時間以來，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，不斷對台灣政局說三道四，企圖壓制反對台獨和維護台海和平的政治力量，一再在台海興風作浪，支持民進黨當局謀「獨」挑釁，故意歪曲兩岸現狀，散布所謂「無前提對話」謬論為台獨路線解套；持續散布「豪豬」言論、炮製「蜂巢」概念，施壓立法院通過「特別國防預算」，鼓吹助台提升「不對稱戰力」，為台獨分裂勢力「遞刀子」，持續煽動兩岸對立對抗，妄圖把台灣變成「火藥桶」、「地雷島」。

陳斌華說，谷立言的言行違背了川普總統所作的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向。他指，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，要求有關機構和人員停止散布錯誤言論，停止在台海地區拱火攪局，停止拉幫結伙為台獨張目，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

精華 FAQ

  • 國台辦指控谷立言把自己當成「太上皇」，不斷對台灣政局說三道四，支持民進黨當局路線，並推動「蜂巢」「豪豬」等論述，試圖強化台獨與對抗氛圍。

  • 陳斌華表示，谷立言的言行違背川普對台海議題的公開表態，且持續鼓吹對台軍事與外交支持，會破壞台海和平穩定，並把中美關係推向危險方向。

  • 中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止散布錯誤言論、停止在台海地區拱火攪局、停止拉幫結伙為台獨張目，避免向分裂勢力發出錯誤信號。

川普 谷立言

上一則

「她說房間都開好了」陝西男招嫖不成 30小時被騙光90多萬

延伸閱讀

谷立言稱美對台政策不變 國台辦：某些人對川涉台表態「陽奉陰違」

谷立言稱美對台政策不變 國台辦：某些人對川涉台表態「陽奉陰違」
鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了

鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了
谷立言拋台灣成無人機蜂巢 立委陳冠廷：需建完整生態系

谷立言拋台灣成無人機蜂巢 立委陳冠廷：需建完整生態系
新聞眼／谷立言為疑美論消毒 台灣仍必須面對「川普震撼」

新聞眼／谷立言為疑美論消毒 台灣仍必須面對「川普震撼」

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強