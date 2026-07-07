我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱埃及15分鐘破門 阿根廷首度落後

不能再對北京天真…中國核潛試射飛彈 北約急聯繫日本

中國推新規加強監管海外投資 限制AI高科技人才外流

中央社台北7日電

外媒報導，北京以保護經濟發展和國家安全為名，近日推出多項新規加強控制企業向海外投資，並限制中國高科技人才外流，這加劇中美戰略競爭背景下對科技產業發展的影響，引發企業界擔憂。

法國國際廣播電台（RFI）報導，中國政府7月1日公布新法律條款，以國家安全為名加強控制試圖「出海」的中國企業；加上從4月以來公布的系列規則涉及人工智慧（AI）、半導體或綠色技術等，外界將此視為中國監管機構有一系列工具控制策略性行業的人員和資本流向海外。

中國國家發展和改革委員會（發改委）曾在4月27日決定阻止美商Meta Platforms收購來自中國團隊的人工智慧初創公司Manus。Manus的兩位聯合創始人最初在中國起步，為拓展全球市場，2025年將總部及核心團隊遷至新加坡，並與擁有臉書（Facebook）和Instagram的Meta在2025年12月達成收購協議。

不過，在中國起步的Manus一直受到中國監管機構管控。金融時報曾報導，相關部門一度限制兩位聯合創始人離境，並傳喚兩人到北京。

分析指出，這給想在美國那斯達克（Nasdaq）上市的中國企業家敲響警鐘。為掩蓋中國背景，先前一些中國企業利用新加坡作為跳板，「新加坡洗白」成為一種讓公司「洗白」中國背景的搬遷策略。例如中國快時尚「希音」（SHEIN）等就是用這種方式到海外投資。

法廣報導指出，然而現在似乎面臨危機，北京正在重新控制投資，以遏制中國的人才、資本和技術人才流失。

精華 FAQ

  • 重點是加強監管中國企業向海外投資的行為，同時限制AI、半導體、綠色技術等策略產業的人才與資本外流，並以國家安全與經濟發展為名強化控制。

  • 因為Meta擬收購的Manus雖在中國起步，卻把總部與核心團隊移至新加坡，外界原以為可藉此進入全球市場，但中國監管機構介入後，收購案受阻，成為科技人才外流的警訊。

  • 分析認為，這會讓想赴美上市或借新加坡轉移背景的中國企業家更謹慎，因北京可能重新收緊對出海投資與人員流動的審查，企業界也擔憂科技發展受影響。

新加坡 人工智慧

上一則

廣西湖北天災增至15死 全中國62條河流超警戒水位

延伸閱讀

中國收緊企業境外融資 傳限高息離岸發債

中國收緊企業境外融資 傳限高息離岸發債
受美中科技博弈波及 阿里、騰訊等中企失去美遊說代表

受美中科技博弈波及 阿里、騰訊等中企失去美遊說代表
遏制中國廉價品進口 歐盟7/1起對電商小額包裹徵3歐元關稅

遏制中國廉價品進口 歐盟7/1起對電商小額包裹徵3歐元關稅
WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic

WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30

超人氣

更多 >
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠
想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機

想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機