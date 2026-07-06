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北上安老趨增 10萬港人移居廣東 10年急增40.5%

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廣東中山一間港資養老公寓打破封閉式傳統模式，允許住戶自由出入。(取材自央視)
廣東中山一間港資養老公寓打破封閉式傳統模式，允許住戶自由出入。(取材自央視)

香港人口持續老化，加上粵港澳大灣區生活成本較低、交通日益便利，愈來愈多港人退休後選擇移居廣東養老。官方統計顯示，截至2024年，定居廣東省、65歲以上香港長者近10萬人，較10年前增加40.5%，反映跨境養老已成不少港人的退休新選擇。香港特區政府近年也持續完善院舍、醫療及津貼配套，降低長者北上生活門檻。

大公報報導，香港社會福利署自2014年推行「廣東院舍照顧服務計畫」，讓合資格長者入住大灣區指定安老院舍。截至今年5月，參與計畫院舍增至26間，涵蓋大灣區九個內地城市。政府去年再推出為期三年的「綜援長者入住廣東院舍試驗計畫」，每月向合資格綜援長者提供5000港元(約640美元)資助，名額1000個。

醫療方面，長者醫療券計畫已擴展至大灣區21個服務點，超過178萬名合資格長者受惠。去年底推出醫療補貼試行安排，參與計畫者在大灣區醫保定點醫療機構就醫，可申請補貼醫保範圍內自付費用，每年門診補貼上限人民幣1萬元(約1486美元)、住院補貼上限3萬元(約4459美元)，減輕醫療負擔。

此外，社署自7月6日起推出跨境匯款服務，在廣東及福建養老、領取綜援、高齡津貼或長者生活津貼的香港長者，可選擇將款項直接匯入內地指定銀行港元帳戶，全程免收手續費，省去以往返港或跨境提款的麻煩。

目前指定帳戶須為中國銀行或中國工商銀行廣東、福建分行開立的港元一類帳戶，申請人須提交帳戶證明文件。

居住佛山的香港長者文叔表示，過去跨境提款每次需支付約50港元手續費，且有提款額度限制，如今可直接匯款，不但節省開支，也免去兩地奔波。不過，他認為社署網站申請說明仍不夠清楚，開戶流程繁瑣，希望政府簡化程序。

定居廣州的譚伯也支持新措施，認為對依靠津貼生活的香港長者相當便利，但目前代理服務據點主要集中廣州、深圳，其他城市長者辦理仍不方便，建議擴大服務網絡。

多名立法會議員表示，直接匯款是推動跨境安老的重要一步，建議政府持續加強宣傳，並研究協助長者開戶、增設服務據點等措施，讓更多北上養老港人受惠，進一步完善跨境安老配套。

精華 FAQ

  • 截至2024年，定居廣東省的65歲以上香港長者接近10萬人，較10年前增加40.5%，反映愈來愈多港人退休後選擇北上養老。

  • 政府已擴展廣東院舍照顧服務、醫療券至大灣區21個點，並推出醫療補貼試行安排及綜援長者入住廣東院舍試驗計畫，減輕生活與醫療負擔。

  • 社署自7月6日起可將津貼直接匯入廣東或福建指定港元帳戶，全程免手續費，免去返港提款麻煩，但目前開戶與服務據點仍有優化空間。

灣區 香港 退休

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