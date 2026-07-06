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3卡車銜接變跑道 中曝無人機電彈畫面

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這套機動式電磁彈射系統可透過多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道，快速發射螺旋槳驅動...
這套機動式電磁彈射系統可透過多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道，快速發射螺旋槳驅動無人機。(影片製圖、取材自觀察者網)

「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。這套機動式電磁彈射系統可透過多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道，快速發射螺旋槳驅動無人機，預示著陸區與艦載無人機的野外機動部署能力取得新突破。軍武自媒體更以「可以瞬間改造出50艘航母」為題來大讚此次技術突破。

觀察者網欄位「軍武次位面」報導，從公開信息來看，這個項目應該是由北京理工大學機械與車輛學院主導、聯合中國船舶、中國兵器、中國航天科工、中國航天科技、中國電科、中航工業等70餘家單位共同開發的。歷時四年共同開發的「集裝箱式模塊化武器裝備套件」海上驗證平台已進入實用階段。

在公開的影片畫面中，三輛頂部呈現平板狀的八輪特種卡車進行了首尾銜接，組成一條微型的電磁彈射跑道。隨後，一架採用上單翼布局、V型尾翼和三點式起落架的螺旋槳驅動無人機在跑道上迅速彈射起飛。

該系統與先前滬東中華造船廠碼頭出現的電磁彈射卡車構型基本一致，但在細節上，本次亮相的載車頂部新增了硬質罩蓋，側面透過鉸鏈固定，載車前端則設有類似火車車廂的突出連接部件，可直接鎖定連為一體。

影片更透過空中視角展示了這組載車的「全輪轉向能力」。多輛載車即使在相互連接的狀態下，仍能進行近乎原地的整體轉向，這項技術使彈射系統能因應野外有限的場地，靈活調整方向以配合迎風面起飛，顯著提升了飛機的起飛效率與安全性。

報導指出，片結尾也揭示了試驗船「中大79」號搭載該系統的畫面，除電磁彈射外，還涵蓋防空反導、反艦反潛、電子對抗、水下作戰等多個集裝箱化武器模塊。

相較於美國福特級航母採用交流電網所面臨的諧波與電網波動限制，該系統依托中壓直流綜合電力系統，成功克服了瞬間高功率用電對頻率與相位的干擾。這種模塊化地面機動彈射系統，未來可望靈活部署於修築常規機場困難的邊境地帶，或搭載於大型集裝箱貨船上，為近距反制分布式跳島戰術提供更具效費比的戰場支援手段。

「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。(取材自觀...
「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。(取材自觀察者網)

多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道。(取材自觀察者網)
多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道。(取材自觀察者網)

「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。(取材自觀...
「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。(取材自觀察者網)

多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道。(取材自觀察者網)
多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • 新聞主要展示一套車載電磁彈射無人機系統，能把多輛特種卡車首尾銜接成跑道，迅速將螺旋槳無人機彈射起飛，凸顯野外機動部署能力。

  • 文中提到其具備全輪轉向、模塊化車體銜接，以及中壓直流綜合電力系統，可降低瞬間高功率對電網的干擾，提升彈射效率與場地適應性。

  • 報導認為這種機動彈射系統可部署於邊境或簡易場地，也可搭載大型貨船，作為分布式戰術支援手段，並與多種集裝箱化武器模塊搭配。

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