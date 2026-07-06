我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院議長強生：國會應立法限縮屬地主義出生公民權

習近平致電川普 祝賀美國獨立250周年

南京經開區前高層楊有林一審遭判死刑「受賄逾22億」

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原...
中國江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案，數罪併罰、一審判處死刑。（央視新聞）

中國江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案。楊有林被認定受賄超過22億元（人民幣，單位下同，約3.24億美元），數罪併罰、一審判處死刑

新華社指，經審理查明：1993年至2023年，楊有林利用擔任南京江寧經濟技術開發總公司市政工程公司經理、南京江寧經濟技術開發區管委會副主任、南京江寧經濟技術開發總公司副總經理等多個職務上的便利，為相關單位和個人在承接工程、企業經營、土地出讓、資金周轉等事項提供幫助，非法收受財物，共計折合22.14億元。

央視新聞稱，常州市中級人民法院認為，楊有林行為構成受賄罪、貪汙罪、行賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪、洗錢罪，均應依法懲處，並予數罪並罰。楊有林受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應當判處死刑。

同時，該院認為，雖然楊有林揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現，「但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。」

報導指，常州市中級人民法院於今年3月18日、4月28日公開開庭審理該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人楊有林及其辯護人進行了質證（交叉詢問），控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見，楊有林進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。人大代表和各界群眾30餘人旁聽庭審。

精華 FAQ

  • 法院認定楊有林構成受賄罪、貪污罪、行賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪與洗錢罪，屬於數罪併罰案件，因此依法作出嚴厲處置。

  • 經審理查明，楊有林在1993年至2023年間，利用多個職務便利為他人謀利，非法收受財物共計折合人民幣22.14億元，金額極為龐大。

  • 法院指出，他雖揭發他人犯罪且經查證屬實，具有立功表現，但其受賄數額特別巨大、情節特別嚴重，社會危害極大，因此不足以從輕處罰。

死刑

上一則

德急召中國大使 北京否認訓練俄羅斯軍人

延伸閱讀

南韓前第一夫人金建希涉收賄關說 「一審判刑7年」沒收珠寶與迪奧包

南韓前第一夫人金建希涉收賄關說 「一審判刑7年」沒收珠寶與迪奧包
山西男疑妻外遇 她遭毆打辱罵逃走 又被拖回拘禁墜樓亡 法院判了

山西男疑妻外遇 她遭毆打辱罵逃走 又被拖回拘禁墜樓亡 法院判了
大搞「權色交易」 江西政協副主席尹建業遭「雙開」

大搞「權色交易」 江西政協副主席尹建業遭「雙開」
廈門男騙走女子500萬 害她的丈夫自殺 二審作出判決

廈門男騙走女子500萬 害她的丈夫自殺 二審作出判決

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘