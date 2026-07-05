浙江姑娘高考失利 回鄉開民宿 年收破千萬人民幣

「小癮青山集」度假村。（取材自錢江晚報）

12年前高考 ，浙江姑娘藍晴霞距離當時的「一本線」還差二、三十分，與第一志願失之交臂後，因緣際會到莫干山學習鄉村文旅，一棟由豬圈改造的民宿一晚售價5000多元（人民幣，下同，約737美元），藍晴霞立刻聯想到老家湖州市安吉橫山塢村，遊客逐年增多但高品質民宿幾乎一片空白，萌生大膽的念頭「回鄉開一家屬於自己的民宿」，如今她年營收近1000萬元（約147萬美元）。

錢江晚報報導，漫山梨花層層盛放，小院裡薩摩耶慢悠悠踱步，一條僅16秒、隨手拍下鄉村日常的短視頻，讓位於湖州市安吉橫山塢村的民宿「阿忠的家」一夜出圈，訂單直接排到半年之後；而它的主理人是今年剛滿30歲的藍晴霞。

據報導，除了「阿忠的家」，藍晴霞還運營著另一個民宿項目，兩家民宿合計40餘間客房，全年營收達到了千萬元，此外，她還帶動全村兩百多名村民靠鄉村文旅增收。杭州亞運會火炬手、全國青聯委員、世界鄉村旅旅遊術委員會委員、湖州「十大村游富農」帶頭人等，這些都是藍晴霞身上的標籤。

報導指出，高考失利後，在愛中成長的她，很快就將這兩次小小的遺憾拋在了腦後，「那個夏天，雖然身邊有不少同學奔赴理想院校，但我始終認為條條大路通羅馬，卷面分數從來不是衡量人的唯一標標準沒準我的精采在後面。」

報導稱，大二校外的莫干山學習鄉村文旅，是觸動她創業的契機，2016年，大二的她通過大學生創業貸、民宿專項貸等方式，陸續貸款了200多萬元人民幣。隨著資金到帳，「阿忠的家」項目也正式啟動。2017年7月1日，「阿忠的家」正式開業，藍晴霞的身分也從一個普通學生轉變為一位創業者。

隨著「阿忠的家」站穩腳跟，藍晴霞又接手7棟樓29間房的「小癮青山集」度假村， 短短半個月，通過直播間賣出了2400多間客房，三個月後，單月客房營業額達7位數，成為鄉村度假新地標。如今兩家民宿40餘間客房，全年營收近千萬元，僅去年8月單月營收就達到150萬元。

回望來時路，藍晴霞感慨，「人生海海，真不必為一場考試唉聲嘆嘆氣更不必被分數定義。」

在經營民宿之餘，藍晴霞還不忘將自己的經驗傳授給更多的人。身為鄉村振興創業導師的她，每年會做2、30場公益分享，累計給1200餘名返鄉青年授課。

民宿「阿忠的家」。（取材自錢江晚報）

藍晴霞在自家民宿前。 （取材自錢江晚報）