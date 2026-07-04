中國豪車保值神話破滅…保時捷Macan中古價暴跌腰斬

近年來，中國豪華燃油車的保值神話開始悄然破滅。中國汽車流通協會歷年保值率報告顯示，保時捷三年保值率從2022年度的92%降至2025年的67%，跌幅超過25個百分點。2025年數據顯示，三大德系豪華品牌全線退至50%至60%區間，其中賓士三年保值率58%，BMW為52%，奧迪為50%，均有所下滑。(新華社)

中國中古豪車價格坍塌。其中位在山東青島陸海汽車交易市場，八年車齡的入門級保時捷Macan的中古報價則低至人民幣15萬元（約2.2萬美元），去年尚有人民幣32萬元；而新車指導價曾接近人民幣90萬元的大眾（福斯）途銳，中古實際成交價已跌至人民幣6.8萬元。

部分車齡達到8年以上的賓利飛馳，中古掛牌價已下探至人民幣26.8萬元，而在8年前，該車型新車的廠商指導價在人民幣200萬元以上。

華爾街 見聞報導，此外，BMW、路虎等品牌旗下的多款中大型豪華SUV，中古流通價格在近期同步出現了大幅度下調，整體價格區間已與普通緊湊型家用車接近。

這不是青島一個市場的孤立現象。6月中旬，上海中古車交易市場同樣出現一輪豪華車密集降價：一輛行駛7萬公里的BMW X3高配版，從年初掛牌人民幣23.98萬元一路降至人民幣18.8萬元；2020年上牌的賓士E260分期購車後中古成交價跌至人民幣14萬元；行駛3萬公里的奧迪Q5L報價人民幣17萬元。

這類極端行情的出現，直觀反映了中國豪華燃油車中古交易體系正在經歷的劇烈震盪。

作為中國乘用車市場中，曾具備極高溢價能力與保值屬性的細分品類，豪華燃油車曾經均以保值為外界熟知。然而，在中國車市結構發生質變的背景下，新車市場的激進定價策略正向中古流通環節快速傳導。

從價格分層來看，目前受新能源品牌與新車降價衝擊最嚴重的，主要集中在人民幣30萬至100萬元的主流豪華區間，保值率下滑幅度在整個體系中影響最大；而高齡豪車更是受到用車成本上升與零部件維保費用高企的夾擊，流通性受到嚴重抑制。

這一輪變化裡，傳統豪華品牌在存量市場中的價格防線逐漸瓦解，中古車商的經營模式與消費者的資產評估邏輯，也被迫重新調整。

在過去近20年的增長周期裡，中國市場的豪華不僅具備交通工具的基礎屬性，更承載著極強的社交標籤與階層認同功能。這種品牌溢價也直接映射在中古市場的具體報價上。

根據中國汽車流通協會的歷史數據，主流德系等超豪華品牌，三年保值率長期穩定在70%左右。在這一時期，中古車經銷商的盈利模式高度依賴於這條平緩且可預測的折舊曲線，車輛周轉快、單車毛利高，豪華車業務一度是中古車城中最核心的利潤來源。

然而，近年來，豪華燃油車的保值神話開始悄然破滅。中國汽車流通協會歷年保值率報告顯示，保時捷三年保值率從2022年度的92%降至2025年的67%，跌幅超過25個百分點。2025年數據顯示，三大德系豪華品牌全線退至50%至60%區間，其中賓士三年保值率58%，BMW為52%，奧迪為50%，均有所下滑。

一位杭州的資深豪華中古車商梁志表示，近年來保值率下滑最為劇烈的豪華車，當屬那些原本價格在人民幣100萬左右的車型，這部分受新能源品牌衝擊最明顯。

相比之下，如果價格來到人民幣100萬至300萬元區間甚至以上，這一層級的中古車保值率表現相對穩定，價格下滑主要受整體消費信心走弱的影響，下探空間沒有百萬級以下車型那般明顯。