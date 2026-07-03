美歐關切中國民族團結法限制少數民族權利 中：堅決反對

中國外交部發言人郭嘉昆3日駁斥美國與歐盟關切中國民族團結進步促進法，圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）

中國7月1日上路的民族團結進步促進法，遭美國與歐盟 關切，對此中國外交部表示堅決反對，並指控「有關國家惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結」。

據德國之聲，7月2日歐盟發言人在一份聲明中表示，新法規可能會進一步限制少數民族在文化、語言和宗教方面的權利。歐方也對該法規的域外適用表示關切。另據中央社，美國國務院 一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆中央社記者表示，這項「有問題的」法律向個人、機構和組織（包括中國境外者）強加廣泛的義務，要求積極推動中共 的「民族團結」議程，否則將面臨中國當局報復。

針對美國和歐盟對上述法律表達關切，中國外交部發言人郭嘉昆7月3日在例行記者會上答問時說，「有關國家抱守意識形態偏見，出於政治操弄，對中國經濟社會發展和人權治理成就視而不見，以偏概全，惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結，中方對此堅決反對」。

郭嘉昆說，中國敦促有關國家尊重基本事實，停止散布謊言，停止炒作所謂民族問題、干涉中國內政。

另外，對於美國國家海洋和大氣管理局發布的2026國際漁業管理改善報告對中國做出「非法捕撈」等認定，郭嘉昆表示，美國根據其國內法做出所謂「認定」，既不符合客觀事實，也沒有國際法依據，其目的是惡意打壓中國遠洋漁業的發展，是赤裸裸的政治操弄。「中方對此強烈不滿，堅決反對。美國最該做的是反躬自省，而不是污蔑抹黑」。