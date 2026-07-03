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美歐關切中國民族團結法限制少數民族權利 中：堅決反對

記者廖士鋒／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆3日駁斥美國與歐盟關切中國民族團結進步促進法，圖為郭嘉昆先...
中國外交部發言人郭嘉昆3日駁斥美國與歐盟關切中國民族團結進步促進法，圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）

中國7月1日上路的民族團結進步促進法，遭美國與歐盟關切，對此中國外交部表示堅決反對，並指控「有關國家惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結」。

據德國之聲，7月2日歐盟發言人在一份聲明中表示，新法規可能會進一步限制少數民族在文化、語言和宗教方面的權利。歐方也對該法規的域外適用表示關切。另據中央社，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆中央社記者表示，這項「有問題的」法律向個人、機構和組織（包括中國境外者）強加廣泛的義務，要求積極推動中共的「民族團結」議程，否則將面臨中國當局報復。

針對美國和歐盟對上述法律表達關切，中國外交部發言人郭嘉昆7月3日在例行記者會上答問時說，「有關國家抱守意識形態偏見，出於政治操弄，對中國經濟社會發展和人權治理成就視而不見，以偏概全，惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結，中方對此堅決反對」。

郭嘉昆說，中國敦促有關國家尊重基本事實，停止散布謊言，停止炒作所謂民族問題、干涉中國內政。

另外，對於美國國家海洋和大氣管理局發布的2026國際漁業管理改善報告對中國做出「非法捕撈」等認定，郭嘉昆表示，美國根據其國內法做出所謂「認定」，既不符合客觀事實，也沒有國際法依據，其目的是惡意打壓中國遠洋漁業的發展，是赤裸裸的政治操弄。「中方對此強烈不滿，堅決反對。美國最該做的是反躬自省，而不是污蔑抹黑」。

精華 FAQ

  • 美歐主要擔心新法可能進一步限制少數民族在文化、語言與宗教上的權利，且法律要求可能延伸到境外個人與機構，帶有域外適用色彩。

  • 中國外交部稱有關國家抱持意識形態偏見，惡意詆毀中國民族政策、散播虛假資訊並粗暴干涉內政，強調對這些批評堅決反對，並要求停止炒作。

  • 中方也回應美國國家海洋和大氣管理局對中國遠洋漁業的所謂非法捕撈認定，稱其缺乏事實與國際法依據，指美方是在進行政治操弄與污蔑抹黑。

歐盟 國務院 中共

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