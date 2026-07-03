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解放軍晉升兩名上將 軍紀委書記與空軍司令員

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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中國中央軍委3日上午舉行晉升上將軍銜儀式，中國總書記兼中央軍委主席習近平出席，中...
中國中央軍委3日上午舉行晉升上將軍銜儀式，中國總書記兼中央軍委主席習近平出席，中央軍委副主席張升民主持，並由習近平向中央軍委紀委書記兼監委主任張曙光（左後）、空軍司令員王剛（右後）頒發晉升上將軍銜命令狀，並於儀式後合影。新華社

新華社3日晚間報導，中國中央軍委3日上午舉行晉升上將軍銜儀式，中國總書記兼中央軍委主席習近平出席，並向中央軍委紀委書記兼監委主任張曙光、空軍司令員王剛頒發晉升上將軍銜命令狀。

由此，解放軍上將增至6人。這也顯示，在去年10月中國四月全會增補為中央軍委副主席的張升民，已不再兼任中央軍委紀委書記。

據報導，中央軍委晉升上將軍銜儀式3日上午10時30分許在北京八一大樓舉行。張升民主持晉銜儀式，並宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令。習近平向晉升上將軍銜的中央軍委紀律檢查委員會書記兼中央軍委監察委員會主任張曙光、空軍司令員王剛頒發命令狀，表示祝賀。

晉銜儀式結束後，習近平、張升民與晉升上將軍銜的張曙光、王剛合影。

報導表示，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責同志等參加晉銜儀式。

港媒明報報導，張曙光原任陸軍紀委書記，並曾任中央軍委紀委紀檢監察局局長、北部戰區空軍紀委書記、陸軍紀委書記，是張升民的老部下。王剛原任空軍副司令員，曾任空軍參謀長助理、空軍參謀長等。

日前中國舉辦105週年黨慶音樂會，張曙光、王剛出席活動，已有分析根據位次安排，推測二人有望在解放軍「八一建軍節」前晉升為上將。

本次晉升上將軍銜儀式前，在解放軍反腐風暴下，除了軍委主席之外的6名中央軍委領導已5人落馬，全軍只剩4名上將，包括張升民、國防部長董軍、中部戰區司令員韓勝延以及東部戰區司令員楊志斌。楊志斌、韓勝延是在去年12月22日晉升為上將。至於原空軍司令員常丁求，去年10月仍有出席四中全會、但缺席12月的晉銜儀式，隨後消失公眾視野，迄今下落不明。

精華 FAQ

  • 此次晉升的兩人分別是中央軍委紀委書記兼監委主任張曙光，以及空軍司令員王剛，兩人由習近平親自頒發上將軍銜命令狀。

  • 儀式由張升民主持，且他已不再兼任中央軍委紀委書記，反映軍委紀檢系統職務出現調整，也顯示高層分工更趨明確。

  • 兩人晉升後，解放軍上將總數增至六人。報導並提到，在反腐風暴下，多名中央軍委領導落馬，軍方高層人事仍持續重組。

習近平 解放軍

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