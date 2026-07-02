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中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

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中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

記者張鈺琪／即時報導
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圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國茶飲品牌茉莉奶白因四葉花卉圖形商標，被法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）提告商標侵權。蘇州市中級人民法院今（2）日作出一審判決，認定茉莉奶白相關公司及門市侵害LV註冊商標專用權，判賠人民幣1030萬元（約151.8萬美元）。相關話題迅速衝上微博熱搜第一。

據新黃河報導，蘇州市中院2日就LV訴茉莉奶白商標侵權案作出一審判決。法院認定，深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司及吳中經濟開發區東俠飲品店，侵害LV 7件四葉花卉圖形註冊商標專用權。

判決指出，茉莉奶白主體公司應在判決生效之日起10日內，賠償LV經濟損失人民幣1000萬元、維權合理開支人民幣30萬元，合計人民幣1030萬元。報導指，茉莉奶白創辦人張伯丞稱，將提出上訴。

中國國家知識產權局商標局公開資訊顯示，茉莉奶白申請的相關四葉花卉圖形商標，處於「駁回復審」或「無效」狀態。

相關話題登上微博熱搜後，引發不少網友討論。有網友認為，茉莉奶白商標圖形與LV商標「確實比較像」，也有人表示「第一眼看就覺得抄襲了」；但也有網友認為「說真的我沒有聯想到」。

精華 FAQ

  • 蘇州市中級人民法院一審認定，茉莉奶白相關公司及門市侵害LV七件四葉花卉圖形註冊商標專用權，並判令支付經濟損失及合理維權費用。

  • 法院判決茉莉奶白主體公司在判決生效後十日內，賠償LV經濟損失人民幣1000萬元，另支付合理維權開支30萬元，合計1030萬元。

  • 報導指出茉莉奶白創辦人表示將提起上訴，而相關話題也迅速登上微博熱搜第一；網友對商標是否相似看法不一，爭議相當熱烈。

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