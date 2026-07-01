楊子家族套現28億只罰950萬挨批太少 網：黃聖依離婚「離對了」

黃聖依和楊子。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 巨力索具被認定誤導性陳述，蹭商業航天熱點炒高股價。

巨力索具被認定誤導性陳述，蹭商業航天熱點炒高股價。 重點二： 河北證監局對公司及兩名高管合計開罰950萬元。

河北證監局對公司及兩名高管合計開罰950萬元。 重點三：楊子家族長年減持套現逾28億，黃聖依離婚再受關注。

中國證監會立案調查1個多月後，對楊子家族的「清算」正式拉開帷幕。由於楊子前妻為知名女星黃聖依，家族動向備受矚目。河北證監局6月26日晚間向巨力索具（中國規模大索具製造公司）發布「行政處罰事先告知書」，認定該公司發布誤導性陳述，惡意蹭「商業航天」熱點。對此，監管部門對上市公司、時任董秘張雲及時任總經理楊超合計處以950萬元罰款，這場坑了10萬散戶的題材炒作鬧劇，正式進入追責環節。

中國新聞周刊報導，這家傳統索具製造企業在2025年底至2026年初，多次在互動平台刻意放大其商業航天相關業務的預期，導致股價瘋漲超240%。直至2026年2月，公司才坦承其航天訂單占全年營收不足0.5%。此舉遭河北證監局認定為誤導性陳述，對巨力索具處以450萬元罰款，張雲及楊超也分別被罰款300萬元與200萬元。此罰單正式落地後，隨即引發網友強烈不滿，紛紛諷刺評論：「套現28億，才罰不到1000萬？那以後這個事只會愈來愈多！」

巨力索具本輪炒作吸引大量散戶高位入場，股東戶數在短短數月內暴增10.04萬戶。然而截至6月30日收盤，股價已由年內高點下挫逾50%，追高的散戶面臨實打實的慘重虧損。許多投資人在網路上無奈留言表示：「罰款都進了國庫，投資人一分賠償都沒有。」

中國人民大學財政金融學院教授鄭志剛對此解讀，此處罰凸顯了監管從嚴治信息披露的態度，虛假披露擾亂市場，歷來是嚴懲重點，受損股民可透過訴訟追責。福建證威律師事務所主任律師謝保平也指出，根據證券法，符合條件的受損投資人有權提起民事賠償訴訟，要求上市公司、實控人楊子家族及董監高承擔連帶賠償責任。

巨力索具自2010年上市至今16年，累計淨利潤僅6.35億元，但楊子家族卻透過減持、股權質押等手段累計套現超過28億元，金額高達企業盈利的4.5倍。此外，天眼查信息顯示，巨力集團已於6月10日完成工商變更，創始人楊建忠卸任董事長，楊子也徹底退出集團高管序列。面對人事大換血、監管處罰與股民索賠的三重壓力，楊子家族正迎來前所未有的風暴。

另據自媒體報導，黃聖依和楊子去年初結束長達17年的婚姻，絕大多數人都以為，她只是熬夠了長期的言語打壓，厭倦了壓抑窒息的相處，才果斷選擇放手止損。但隨著楊子家族被立案調查，外界才慢慢看清全貌：這場婚姻的落幕，根本不只是簡單的感情不和，有網友表示「黃聖依先跳船，這婚離對了」。