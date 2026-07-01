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中國強化社會治理 新規要求不得任意跨省越級申訴

中央社北京1日電
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中國自今天起實施信訪（申訴、請願）新規，要求民眾除非出具相關文件，否則不得跨省越級前往國家信訪局、中央各部委申訴；同時也要求地方相關部門必須受理民眾申訴，讓問題盡量在本地化解。

中國國家信訪局日前在官網發布「關於進一步規範群眾來訪登記工作的辦法」（俗稱「信訪九條新規」），指根據「信訪工作條例」制定，今年7月1日起實施。

根據新規，信訪人要用書面或上網反映需求，如果採用「走訪」形式的，應該到有權處理的本級或上一級機關、單位設立或者指定的接待場所提出。

新規也要求有權處理的機關、單位應當自收到信訪事項起15天內書面告知接收情況以及處理程序，按期規範出具書面答覆意見。各級信訪部門也要全程跟進受理辦理情況。

新規最受矚目的是第4條：民眾跨越有權處理的本級或上一級機關、單位進京到國家信訪局和中央有關部委、單位走訪的，必須持省級機關、單位針對其信訪事項出具的告知、答覆意見等書面材料。否則將引導信訪人返回屬地。

中共總書記習近平多次提及新時代「楓橋經驗」，借用1960年代發動基層民眾相互監視和檢舉的歷史經驗，希望達到加強社會治理、「就地化解矛盾、堅持矛盾不上交」的效果。

今天上午中共慶祝105週年黨慶，習近平並頒發5年一度的「七一勳章」。本屆8名勳章獲頒者中，就有兩人都屬於在基層從事化解矛盾的工作。其中，吉林一處社區黨委書記吳亞琴代表上台致詞，據介紹她踐行新時代「楓橋經驗」，調解各類糾紛1000餘件。

精華 FAQ

  • 新規主要規範群眾來訪登記與申訴流程，要求民眾先以書面或網上反映，走訪則應到有權處理的本級或上一級機關提出，避免任意跨省越級上訪。

  • 若跨越本級或上一級機關進京到國家信訪局、中央部委或相關單位走訪，必須持有省級機關就該信訪事項出具的告知、答覆等書面材料，否則將被引導返回屬地。

  • 新規延續習近平強調的「楓橋經驗」，核心是把矛盾化解在基層與本地，要求地方部門受理並跟進處理，避免問題層層上交，藉此強化社會治理。

中共

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